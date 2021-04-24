舊金山地球日定「零碳新目標」：2045年達碳中和

在大通中的發布會上，布里德宣布舊金山的零碳新目標。（市長辦提供）

4月22日是地球日，主流政界紛紛提出環保目標，呵護地球。舊金山 市長布里德（London Breed）提出了新的「碳中和」（Carbon Neutral）排放目標，提前實現碳排放的「淨值」為零的目標。同時，她也將加速在全市擴大清潔能源的計畫。

在大通中心（Chase Center）的發布會上，布里德宣布舊金山目標在2045年時，達到碳中和，也就是碳排放的「淨值」為零。這比原計畫的2050年提早了五年時間。此外，舊金山的清潔能源供電系統CleanPowerSF也會逐步擴大，為舊金山全市居民提供100%的由可再生能源發電而產生電能。

布里德說，雖然過去一年有疫情 的原因在，但是舊金山持續在環保議題上做出突破。她強調環保問題對於弱勢群體的影響更大，因為要採取更為激進的手段保護環境，為下一代著想。

之所以選址在大通中心舉行發布會，就是因為大通中心也新近獲得了舊金山環保局的認證，成為了一個「綠色企業」（Green Business）。大通中心近來不斷通過節水、節能的升級，成為了全美首個獲得綠色企業認證的NBA 籃球館。