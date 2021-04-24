老讀者劉立男與世報結緣45年 陪伴成長

劉立男與舊金山世界日報的交情，早在報紙創辦前就開始了。 （劉立男提供）

談起世界日報 ，劉立男先生就像談論一位老朋友：「我對這份報紙太熟悉了。從打這份報紙創辦一直到現在，幾乎每日都看報。一天不看，像少了點什麼。」而且，劉先生與舊金山 世界日報的交情，早在報紙創辦前就開始了。「我和世界日報是真正的老相識、老朋友了。」

世界日報創辦 他是見證人

上世紀七十年代，劉立男由日本移民美國 ，開始在舊金山華埠經營影視文化產業，從台、港和日本等地購買原版電影，在加州華人聚居區的電影院播放。為宣傳新片子，就在當時華埠一些社區小報上登廣告，如金山時報等。這些報紙發行量很小，效力有限。「就在這個時候，世界日報來了。」

世界日報一九七六年創辦，但在之前一年，劉立男就得知聯合報要來舊金山辦報紙，並很快與來美籌辦創社的聯合報幹部聯繫上了。這些創辦元老中，多位是在台灣和日本時就認識了，並有工作往來，包括舊金山社的第一任社長和總經理。所以，劉先生對報社創辦的過程很了解，也很期待，並有幸參加了報社的成立典禮和慶功宴。「世界日報創辦，在美國華人中轟動一時。我是見證人。」

愛看世報社論 真正老讀者

不僅是世報第一批廣告客戶，劉立男先生也是世報的第一批讀者，從創刊開始就每日看報，「我是真正的老讀者」。

劉先生笑稱，他是一個「報迷」，每天早晨起來，一邊吃早餐一邊看世報，已成習慣。多年看報，也養成看報的規律。

劉先生早年從東北到北京、台灣，之後輾轉香港、日本，最後落腳灣區。歷經戰亂，閱盡人生，但始終不忘自己的文化淵源和故土故鄉，時時關心兩岸事務，在許多議題上都有自己的見地和堅持。他說，或許因為自己的經歷，每天必看的是社論還有金山人語，不是每篇都讀，但凡關於時事和政局的，都會看完。接著，他會繼續看美國的新聞，台灣、中國及香港的大事小情。

賦閒在家，每日午餐後，會接著看灣區本地新聞，近期屋崙和舊金山發生的攻擊亞裔事件，他一直都在跟蹤，瞭若指掌。吃過晚飯，他還會翻一翻家園和上下古今等。

「『世界日報』就像小時候讀過的『萬寶金書』，生活方方面面的資訊，如醫療、稅務、理財等等，應有盡有，這對剛來美的新移民非常有用。」

現在人看報多用手機或平板，劉先生還是獨鍾報紙。「白紙黑字，拿在手裡，更覺得可信。」劉先生說，網上的東西，總覺得「很廉價」，報紙則踏踏實實的。「打個比方說吧，網路像支票，報紙就像現金。支票要兌現了才算數，可現金在手讓人覺得放心。」

合作舉辦活動 講座引話題

2007年，劉立男接任中華聯誼會理事長，為重振會務推出了一系列活動。其中兩次，是與世界日報合作在世報中心舉辦的，兩次都非常成功，在灣區華人社區造成一定影響。「所以，我不只是老客戶、老讀者，還是世界日報的合作夥伴。」

第一次，是2008年「日記中的蔣介石」座談會。2006年，蔣公日記在史丹福大學胡佛研究院公布，兩岸及美國華人都十分關注。聯誼會邀請了美國及兩岸重量級研究蔣介石的專家學者，包括胡佛研究院郭岱君教授等，就蔣介石日記發表演講。座談會出乎意料地成功，會場座無虛席，聽眾中包括人在灣區的知名作者龍應台等。世界日報社長到場致詞，還派了三、四位記者報導。此一活動，引起兩岸研究機構及相關部門的關注。

第二次，是2014年紀念「七七事變」的「釣魚台風雲」講演會，也在世報活動中心，聯誼會邀請前中國時報記者、1970年登上釣魚台島的保釣先鋒劉永寧發表演講。活動十分成功，台北駐舊金山經文處長全程參加，台灣的電視也做了特別報導，演講會的視頻現在還可以在網上找到。

劉先生感慨地說，中國人講緣份、講惜緣，「我和世界日報就是這樣，45年了，相知相識，這是緣份。」