佛利蒙副市長邵陽：亞裔在美地位不明 遭系統歧視

針對近來的歧視 與仇視事件，佛利蒙副市長邵陽指出，華裔、亞裔 的團結非常重要，而且事實上，「發聲早就應該」。同時，大家對於亞裔在美國 的貢獻也應該多加宣揚，才能進一步促進與主流社會的了解。

邵陽幾周前被選為佛利蒙副市長，而他也是繼曹業雲（Steve Cho）、陳李素英（Suzanne Chan）、高敘加之後，佛利蒙市史上第四位華人副市長。

邵陽指出，許多人把亞裔被仇視的問題聚焦在這次新冠肺炎疫情發生之後，但事實上，仇視與歧視及不公平的情況早就存在。更何況亞裔在美國本身可以說是「身分不明」，就像佛利蒙市長高敘加曾公開在全國市長聯盟上提問，「究竟亞裔算不算少數民族？」但是沒有人正面回答。而他自己也曾在佛利蒙議會上問過同樣的問題，現場一樣是鴉雀無聲。

他進一步指出，很多人的刻板印象是亞裔的地位「已經夠好了」、不需要保護，還有一些人認為亞裔有錢、怕事、好欺負。實際上，亞裔作為少數族裔，也應符合所有聯邦政府對於少數族裔的保護。對於亞裔地位不明、長久以來對亞裔既定的印象，是一種系統性的歧視。

邵陽也舉例，在任何一個場合畫上納粹符號，都肯定被認為是仇恨犯罪。然而很多時候，仇恨亞裔的事件卻常被大事化小、小事化無，這些對於亞裔族群的保護及地位保障，都相當不利。

另外，邵陽也認為，亞裔勤勞勇敢、兢兢業業，最在乎的就是「安居樂業」。可是，無論是47號提案等將「把犯罪的成本降低」的體制，或者SCA5、ACA5等對於入學門檻調整的議案，也都算是對於亞裔的歧視。更何況，很多時候搶劫之後是零保釋金，等於是犯罪成本極低，「這些都嚴重傷害亞裔，可是站出來的人又有多少？」

他表示，在幾次騷亂與仇恨事件發生後，許多人在討論是否要買胡椒水防身，但這些都屬於一種無奈的反應。其實，大家應該出聲反對系統堂而皇之對於亞裔的忽視，參與社區與政治。同時，也透過媒體與其他管道，表彰華裔對於美國的貢獻，「美國橫貫鐵路最後一段，是沙加緬度到佛利蒙Niles地區，而華工對於鐵道的建築功不可沒。可是，2019年9月6日的150年慶周年當天，卻沒有媒體到佛利蒙現場報導。」