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世界地球日 查維茲：備戰山火季節上緊發條

記者陳程威╱薩拉度加報導
查維茲於地球日宣布聖縣山火季節的應對措施。（記者陳程威/攝影）
查維茲於地球日宣布聖縣山火季節的應對措施。（記者陳程威/攝影）

4月22日是「世界地球日」，灣區處在氣候變遷的前沿。乾旱、野火和空氣污染是灣區迫在眉睫的三大環境的危機。聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）當天表示，目前正在與城市和灣區空氣質量管理區（Bay Area Air Quality Management District）合作，計畫使用聯邦以及州政府資金提供室內健康保護計畫，將會優先照顧受到疫情影響最為嚴重的小企業和非營利組織。

根據美國乾旱調查報告顯示，大部分加州地區都處於某種程度乾旱狀況。其中由於持續性降水的缺乏，灣區的許多地區都呼籲民眾能夠節約用水。其中一些地方也都準備採取控制民眾用水措施。在灣區一些地區，如馬連縣已於20日開始對民眾的用水實施限制。同時加州水資源廳（California Department of Water Resources）也表示，2021年將是加州有史以來第四乾旱的年份，乾旱的影響範圍含蓋北加州三分之二地區。

加州去年夏秋兩季森林大火連續不斷發生，一共燒毀420萬畝林地。查維茲表示，截止到去年11月，灣區已經發生了超過900起森林大火。同時由於大火引起的煙霧四處瀰漫，嚴重污染灣區的空氣質量。

聖他克拉拉縣消防隊長馬蒂森（ Mike Mathiesen）也表示，山火同時造成了眾多民眾的流離失所以及空氣環境的惡化。他呼籲求民眾能夠加入一起對抗山火的進程之中來，包括使用防火裝修材料、註冊加入山火警報等。

灣區空氣質量管理區執行工作人員布洛本（Jack Broadbent）也表示，由於氣候變化，造成了山火的蔓延以及由此而來對於空氣質量的損害。將會使用州長紐森於日前通過的應對山火的資金，其中灣區相關組織將會獲得500萬元用以應對山火。

他表示，該項資金將會優先用以弱勢社區的需要。與此同時，空管區同時還將提供資金給受到山火襲擊的家庭用以重建的資金。還將會提供資金給小企業用以購買相關設備用以應對山火。

聖他克拉拉谷水利局表示，將會持續投資水利設施以及提高聖縣水源供應能力。水利局表示，相比於2017年，聖縣民眾已經節省了約20%的水資源。水利局表示已經上線需要節水的補助計畫，民眾可前往水利局官方網站（https://www.valleywater.org/water-conservation-programs）查詢。

灣區 山火 加州

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