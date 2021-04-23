減輕持槍重罪加刑 民眾反對 加州2.9萬囚或將獲釋

加州地檢官協會22日舉行線上記者會，包括華裔在內的多個受害者，州檢察官協會主席皮爾森等，強烈反對州議員李天明提出的AB1509法案。（記者劉先進／翻攝）

加州 地檢官協會（CDAA）22日舉行線上記者會，包括華裔在內的多個受害者，州檢察官協會主席、艾爾度拉多縣地檢長皮爾森（Vern Pierson）等，強烈反對州議員李天明（Alex Lee）提出的AB1509法案。他們表示，若AB1509法案通過，將減輕槍枝暴力犯罪的加刑，幅度為90%。如，在實施特定重罪中開槍導致其他人造成重傷或死亡的，加刑為25年到終身監禁，法案將減輕為3年。法案具追溯性，加州2萬9000名因槍枝暴力被關押的囚犯中的許多人將被釋放。法案會惡化已失控的槍枝暴力問題。

（分標題）AB1509法案，減少持槍重罪加刑

現行法律規定各種加刑處罰，包括額外和連續的監禁期限。AB1509法案希望減輕加刑。法律規定，在實施特定重罪過程中親自使用槍枝的，在州監獄 中加刑10年。在實施這些重罪中親自和故意開槍的，加刑20年。若開槍並造成重傷或死亡的，加刑25年至終身監禁。法案將把上述加刑分別減少到1年、2年和3年。

法律規定，在實施重罪的過程中，從機動車中開槍，意圖或實際造成重傷或死亡的，可在州監獄中加刑加5、6或10年。法案將把加刑減少到1、2或3年。

（分標題）受害者：法案追溯過往，兇徒被釋放危害街頭

四個受害者出聲，反對AB1509法案，希望司法依法懲處罪犯。屋崙楊姓華人Wilson Young表示，五年前，他被三人在屋崙華埠持槍搶劫，有人還打了他，搶走錢包和手機。他當時非常害怕罪犯開槍射擊。好在沒出大事。後來，有人在美麗湖撿到劫匪丟棄的手機。警局出警迅速，還幫他拿手機。法案還追溯以往，以前因為法律規定服刑的人，可申請撤銷判決。這意味著兇徒會被釋放，繼續回到街頭傷人。因此一定要阻擊AB1509法案。

非裔 柯德（Jessica Corde）回憶起18歲的兒子勒布朗（Marquis Leblanc）在2009年4月17日遭謀殺的經歷，泣不成聲。

那一天，勒布朗參加一個派對，是派對上唯一非裔。至少14人、最多20人瘋狂毆他。他被刺了兩刀，一刀刺穿心臟，頭部中槍，被扔在街上等死。其中一個被告後來在假釋聽證會上承認，殺人的原因，只是因為他是非裔，他們討厭非裔，不許他出現在派對上。

由於洛杉磯縣地檢官賈斯康（George Gascón）不允許其辦公室的任何人參加被告的假釋聽證會，柯德沒獲得法律支持。她在聽證會前一周才得到通知，且不得不要求調取兒子的謀殺檔案，痛苦的看著兒子被謀殺的照片，像檢察官一樣為受害者權益戰鬥。最不幸的是，該被告被提前五年釋放出來。

柯德認為，司法過程被完全操作，有利於罪犯。正義的天平失衡，甚至是被瓦解。

（分標題）李少敏：法案是司法倒退

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，法案不是改革，而是司法的倒退，和地檢官一起，堅決反對。舉個例子， 在實施制定重罪中使用槍枝的，在州監獄中加刑10年，但「缺少工作經驗」的李天明提出的法案，試圖減少加刑到1年。在必須加強法律以保護公民之時，這是武斷的做法，是反其道而行之。

州眾議院公共安全委員會將在27日討論法案。州地檢官協會鼓勵民眾出聲反對。