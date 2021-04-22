灣區第一個 馬連縣宣布限水

馬連縣因水供應不足而下令實施乾旱供水限制。(美聯社)

經歷了兩個特別乾旱的年份後，馬連縣水利局20日成為灣區 第一個對客戶實施限制的主要水務機構。

由水利局董事會批準的限制令，禁止住在馬連縣南部和中部的居民清洗他們的汽車 ，及用水沖洗房屋和車道。他們還禁止城市為其公共中間地帶澆水、禁止施工人員使用飲用水控制灰塵、禁止高爾夫球場在發球區和果嶺以外的地方澆水。違法者可能面臨高達250元的罰款。

該政策沒有對住宅澆水進行限定，雖然最初曾考慮每周一天實行限制。室內用水不受束縛。

馬連縣水利局董事會主席科勒（Cynthia Koehler）在周三的一份聲明中說：「我們的社區曾經經歷過乾旱，他們總是能夠迎接挑戰。」

該機構75%的水由該地區的七個水庫提供，目前的儲水量只有每年這個時候平均水量的一半多一點，是近40年來的最低。該縣水利局還從蘇諾瑪縣進口水。

然而，馬連縣沒有像灣區許多公用事業公司那樣，與州或聯邦水利項目或與另一個水廠掛鉤，從積雪覆蓋的塞拉山脈中攝取供水。馬連縣水利局以能夠就地取水為自豪，但也承認會更容易受到乾旱的影響。

該水利局為從蘇沙利度到聖拉菲的約19萬居民提供服務。新的限制措施，除了對高爾夫球場的規定外，立即生效，但要到5月1日才開始執行。對澆灌高爾夫球場的限制從5月20日開始。

馬連縣水利局董事會定於兩周後重新審議限制草坪澆水和灌溉的必要性。