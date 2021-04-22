我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

勞動力短缺 灣區餐廳重開找不到員工 老闆提高工資留人

編譯組／綜合電
灣區餐館為了重新開張，提高工資甚至增加福利以招徠員工。（美聯社）
灣區餐館為了重新開張，提高工資甚至增加福利以招徠員工。（美聯社）

灣區餐飲業正處於迄今為止最大的勞動力短缺之中。

由於舊金山的生活成本出了名的高，而工資相對較低，所以在疫情前，勞動力市場就已經很緊張。

隨著第一道居家令的下達，餐館裁員，這些勞工紛紛離開灣區，有的自己做起小生意，有的在其他行業找到工作。雖然加州剛剛通過了一項法律，保證被裁掉的餐飲業勞工能重操舊業，但老闆們說真正想回原位的人很少。

隨著越來越多餐廳重新營業，為了吸引和留住員工，許多餐廳老闆都在提高工資，重新審視福利待遇，並注重職場文化。

從短期來看，人員短缺意味著餐廳完全重新開業的時間可能比預期的要長。但勞動力不足可能產生長期的影響，餐廳需要做好思想準備，要習慣長期以較少的員工來經營。

造成短缺的另一個因素是：持J-1簽證來獲取經驗的國際勞工的流失。高級餐廳往往依靠這些外國廚師擔任低級廚房工作，疫情爆發後，許多人返回巴西、土耳其、菲律賓或其他任何地方。剩下的也已在其他比如建築行業找到了工作。因為擔任低工資廚房職位的人在疫情期間無法停止工作，他們離開或轉行，往往沒有興趣再回來。

在流水線廚師和洗碗工寥寥無幾的當下，餐廳的工資差距也必須縮小，服務員和廚師之間的薪酬也會更加公平。但這也導致應徵前臺員工的應聘者變得寥寥無幾。在人手短缺的情況下，培訓變得更加重要，有的餐廳員工時薪至少提高了2元。除了提供醫療福利，有的餐廳老闆還在考慮增加退休計畫。

但對於一些爭搶員工的餐館來說，這些努力可能為時已晚。許多工人並不打算回到灣區，或者已經在疫情階段中找到了別樣的成就感。例如，在失去舊金山一家餐廳的主廚工作後，林女士（Emily Lim）開始以Dabao Singapore的名義送叻沙麵。結果這個快閃店大受歡迎，她還雇用了另外兩名下崗廚師。

「如果你在繁忙的餐廳工作，你就沒有真正的生活，我不會回去再過那種日子了。」她說。「那時我從來沒有看到過夕陽，但今年我看到了不少的夕陽。」

疫情 灣區 勞工

上一則

加州大索爾1號公路坍方修復 周五通車

下一則

聖荷西市議員提案 「亂倒垃圾」罰款上修至1萬元

延伸閱讀

男友被殺自行調查緝兇卻殺錯人 現成階下囚

男友被殺自行調查緝兇卻殺錯人 現成階下囚
疫情期間 灣區出走人口比想像中要少

疫情期間 灣區出走人口比想像中要少
灣區本周降溫 周末有望降雨

灣區本周降溫 周末有望降雨
民調：遠距工作 31%盼疫後成常態 灣區交通或可改善

民調：遠距工作 31%盼疫後成常態 灣區交通或可改善
調查：舊金山灣區接種疫苗意願 全美名列前茅

調查：舊金山灣區接種疫苗意願 全美名列前茅

熱門新聞

咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
專家認為，搭飛機染疫風險和上館子堂食一樣高。（美聯社）

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

2021-04-20 02:15
中國軍人唐娟被指控簽證欺詐和虛假陳述。（取自法庭文件）

唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

2021-04-20 02:20
蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

2021-04-15 00:15
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
專家建議，接種疫苗時，選擇在慣用手注射，有助減緩疫苗接種後的手臂疼痛。(美聯社)

專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有助減緩疼痛

2021-04-17 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜