勞動力短缺 灣區餐廳重開找不到員工 老闆提高工資留人

灣區餐館為了重新開張，提高工資甚至增加福利以招徠員工。（美聯社）

灣區 餐飲業正處於迄今為止最大的勞動力短缺之中。

由於舊金山的生活成本出了名的高，而工資相對較低，所以在疫情 前，勞動力市場就已經很緊張。

隨著第一道居家令的下達，餐館裁員，這些勞工 紛紛離開灣區，有的自己做起小生意，有的在其他行業找到工作。雖然加州剛剛通過了一項法律，保證被裁掉的餐飲業勞工能重操舊業，但老闆們說真正想回原位的人很少。

隨著越來越多餐廳重新營業，為了吸引和留住員工，許多餐廳老闆都在提高工資，重新審視福利待遇，並注重職場文化。

從短期來看，人員短缺意味著餐廳完全重新開業的時間可能比預期的要長。但勞動力不足可能產生長期的影響，餐廳需要做好思想準備，要習慣長期以較少的員工來經營。

造成短缺的另一個因素是：持J-1簽證來獲取經驗的國際勞工的流失。高級餐廳往往依靠這些外國廚師擔任低級廚房工作，疫情爆發後，許多人返回巴西、土耳其、菲律賓或其他任何地方。剩下的也已在其他比如建築行業找到了工作。因為擔任低工資廚房職位的人在疫情期間無法停止工作，他們離開或轉行，往往沒有興趣再回來。

在流水線廚師和洗碗工寥寥無幾的當下，餐廳的工資差距也必須縮小，服務員和廚師之間的薪酬也會更加公平。但這也導致應徵前臺員工的應聘者變得寥寥無幾。在人手短缺的情況下，培訓變得更加重要，有的餐廳員工時薪至少提高了2元。除了提供醫療福利，有的餐廳老闆還在考慮增加退休計畫。

但對於一些爭搶員工的餐館來說，這些努力可能為時已晚。許多工人並不打算回到灣區，或者已經在疫情階段中找到了別樣的成就感。例如，在失去舊金山一家餐廳的主廚工作後，林女士（Emily Lim）開始以Dabao Singapore的名義送叻沙麵。結果這個快閃店大受歡迎，她還雇用了另外兩名下崗廚師。

「如果你在繁忙的餐廳工作，你就沒有真正的生活，我不會回去再過那種日子了。」她說。「那時我從來沒有看到過夕陽，但今年我看到了不少的夕陽。」