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屋崙華埠下月取消黃色咪表 早8時到午6時均可付費停車

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市府用於在華埠安裝攝像頭的資金，被隱私委員會拒絕。華埠商會主席陳錫澎建議，可利用資金補貼被打砸搶的商戶，比如修復玻璃。（記者劉先進／攝影）
屋崙市府用於在華埠安裝攝像頭的資金，被隱私委員會拒絕。華埠商會主席陳錫澎建議，可利用資金補貼被打砸搶的商戶，比如修復玻璃。（記者劉先進／攝影）

在21日的屋崙華埠鄰里防罪委員會月會上， 華埠商會主席陳錫澎表示，華埠路邊的黃色咪表停車位，規定在7時到10時間，專門給貨車裝卸貨，其他車輛不得停泊。導致不少人在不知情下停車被開罰單，商戶和顧客怨聲載道，影響華埠消費。經過和市府的溝通，已決定5月1日起取消所有黃色咪表，改為普通停車位，早上8時到下午6時均可付費停車。

華埠Webster街一家奶茶店東主表示，客人早上來華埠購買早餐或買點奶茶，一般都傾向於停在路邊，這樣步行購物比較方便。而交通部門在華埠施行的早上10時前貨車專用停車位，非常不合時宜。顧客收到罰單後，心情很糟糕，不少人抱怨，以後再也不來華埠消費。華埠本來就遭遇疫情和犯罪暴力事件的雙重衝擊。類似的政策，對商戶生意還產生負面效果，得不償失，應該取消。

陳錫澎表示，經過商會和市長辦公室、市議員辦公室、交通局的溝通協作，決定將黃色咪表變成普通停車咪表。從5月1日開始實施，以後從早上8時到晚上6時，都是普通停車位，市民均可付費停車，不用擔心再給罰單。

陳錫澎說，華埠一直在討論增加攝像頭，希望能防止罪案。若有犯罪發生，也能拍到犯罪過程，幫助警方抓獲嫌犯。此前市府有筆近10萬的款項，可以用於安裝攝像頭。但隱私委員會擔心個人隱私受到侵害，拒絕批准撥款。這筆錢會回到市議會表決。華埠正在爭取，希望該資金依然用於華埠安全投資。

具體來說，增強路邊燈光，減少燈光照射不到的區域，讓犯罪無所遁形。另外，希望設立一筆資金，用於幫助華埠商戶修復玻璃或安裝木板。因為擔心有人打砸搶，大部分商戶都用木板加固門窗，雖然能一時保護，但從外面看過去，商戶門窗緊閉，毫無生機。有東主也反映，門窗被木板遮住，內部發生任何情況，外面都不知道，即使有巡邏警員經過也無濟於事。所以希望從款項中撥一筆錢，若商戶被人打破玻璃，可以部分補貼、幫忙維修。若拆下木板後，暴力事件捲土重來，這筆資金也可以幫助商戶加固木板。

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