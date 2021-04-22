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抗疫人員不足 聖荷西凱瑟醫護上街「要求增人手」

記者陳程威／聖荷西報導
聖荷西凱瑟醫護要求獲得更有尊嚴的工作環境。（記者陳程威／攝影）
聖荷西凱瑟醫護要求獲得更有尊嚴的工作環境。（記者陳程威／攝影）

作為凱瑟醫護在全州範圍抗議凱瑟醫療(Kaiser Permanente)的一部分，聖荷西凱瑟醫療醫護人員21日在醫院前舉行大規模抗議活動。參與抗議的醫護人員要求凱瑟醫療增加一線工作員工，同時要求員工的呼籲必須被納入到決策的制定過程之中。活動由醫療工作者工會（SEIU-United Healthcare Workers）組織。過往車輛也不斷鳴笛予以支持。

抗議活動組織者工會領袖里瓦（Rivera）表示，醫療工作者工會在加州有超過5萬8千名會員。此次針對凱瑟醫療的抗議是全州性的。目前仍然是處在疫情之中，醫護人員的壓力依然巨大。全州的凱瑟醫護人員都面臨著醫護人員人手不足，工作過量的困境。

他說，醫護人員人手不足帶來的弊端不僅僅是使得現有醫療工作疲於奔命，同時也對患者的安全與健康造成的影響。由於人手不足導致醫護人員難以應對緊急情況，導致病人的治療效果不佳，也會導致病人的死亡等等。醫護人員們缺乏休息以及進食的時間，經常不得不疲勞工作，更加容易出錯。

里瓦表示，疫情初期，凱瑟醫療的許多醫護都缺乏相關的個人防護設備。「我們工會成員中，就有人因為感染新冠而死亡。」由於疫情許多員工不得不請病假去照顧生病的家人，或者因為自身感染新冠而請假。

此前凱瑟醫療聲明中曾表示，已經在過去的一年裡，為員工提供了3.75億元的援助，並且會為符合資格的員工發放百分之百的績效獎金。

工會表示，凱瑟醫療曾與工會達成一致，將會100%將績效獎金與病假脫鉤。然而，許多醫護人員表示，凱瑟最終只保障了一半的績效，另外一半獎金依然依照出席程度發放。

里瓦表示，凱瑟醫護工作人員有三大訴求。首先要求凱瑟醫療必須增加足夠的醫護人手。其次，要求凱瑟醫療必須尊重醫護人員，這包括提供更加有尊嚴的工作環境，更加公平的績效政策等等。另外，凱瑟醫療的管理階層必須與一線醫護展開真誠的對話。

截至發稿，本報未獲得凱瑟醫療機構回應。

聖荷西凱瑟醫療。（記者陳程威／攝影）
聖荷西凱瑟醫療。（記者陳程威／攝影）

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