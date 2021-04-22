聖荷西市議員提案 「亂倒垃圾」罰款上修至1萬元

非法傾倒的問題愈來愈嚴重，聖荷西市議員提高罰金嚇阻。（記者李榮／攝影）

為了增進市容、解決亂丟垃圾的問題，聖荷西 市議員吉米尼斯（Sergio Jimenez）準備提案，將非法傾倒垃圾的罰款，提高至1萬元，以嚇阻任意傾倒垃圾的情況。

聖荷西處於富裕的矽谷，但在部份地段上，以及高速公路交流道的附近，還是常可見到成堆的垃圾，甚至也有床墊、家具等大型垃圾堆積。雖然民眾只要打電話給垃圾公司，處理部分的家用大型垃圾其實不需要費用，但很多人還是為求方便，直接任意傾倒垃圾，路邊可看到不少大型垃圾。

聖荷西市議員吉米尼斯指出，目前非法傾倒垃圾的罰款為2500元起跳，並且為階梯式的處罰。第一次觸犯者，罰款2500元，第二次觸犯者則增為5000元，第三次則處以1萬元。但他與聖荷西都市規畫委員會副主席博尼利亞（Rolando Bonilla）認為，應該要加重罰金，取消階梯式的罰款，直接將罰款定為1萬元。期待四倍的罰款，能讓民眾在亂倒垃圾之前，三思而後行。

聖荷西2019年推出了「311」的應用程式以及非法傾倒的電話熱線供民眾舉報。然而，隨著新冠肺炎 的疫情 以來，非法傾倒的情況愈來愈嚴重，而市府的人力也更為有限。

依照市府統計，在311應用程式推出以來，聖荷西平均每月有543個清理非法傾倒的請求，但之後幾乎增加了兩倍，達到1583個請求。市府的報告顯示，在新冠肺炎疫情之前，清潔人員每天定期清掃70個熱點地區，但現在的熱點已經成長到約160個。

吉米尼斯表示，民眾對於環境的情況愈來愈無法忍受，且非法亂倒垃圾的情況也在增加。

吉米尼斯指出，他的提案是希望投注更多的資源，宣導合法的垃圾處理方式，並且增加監控鏡頭等科技產品，降低非法傾倒。提案會先進入委員會討論，如果委員會通過，再進入議會投票。