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北美華媒線上座談 僑委會委員長童振源力推海外華語教學

記者李榮／灣區報導
僑委會舉辦北美華文媒體線上座談會，委員長童振源談華語教學。（記者李榮／翻攝）
僑委會舉辦北美華文媒體線上座談會，委員長童振源談華語教學。（記者李榮／翻攝）

中華民國僑務委員會委員長童振源美西時間19日晚間，舉辦北美華文媒體線上座談會，說明海外華語文教育的推廣情況與未來計畫。童振源指出，中國大陸背景的「孔子學院」退場，美國又啟動了「台美教育倡議」強化國際教育，特別是語言教學領域的合作，未來僑委會將繼續推廣華語教學。

童振源表示，對於推動華語文教學，僑委會有三個策略支柱。首先是輔助海外僑校成立海外華文學習中心，並透過僑委會、外交部、教育部等政府機構的協助，期待把台灣華語文的教學能量，推廣到海外的主流社會。第二，依據統計，在美國主流中、小學中，台裔的教師約有510位。這些人來自台灣、了解有台灣特色的文化與華語教學。僑委會將持續與這些老師保持聯繫，同時也鼓勵更多的僑胞修習學分、參加考試，進入主流的學校從事華語文教學工作。

另外，台灣有許多優質華語文教育機構，僑委會將扮演槓桿的角色，利用智能與科技的平台，切入新時代的華語文教育。

童振源進一步表示，僑委會一直以來都很積極培養華語文教師，疫情以來也是透過視訊活動，增進老師的教學能力。同時僑委會也優化教科書，設計包括給主流人士的教科書。另一方面，文化是語言的載體，文化對於語言的學習息息相關，僑委會將持續舉辦文化活動。

同時，僑委會向來會邀請僑生回台參訪，未來僑委會也計畫邀請學習過華語的主流社會人士到台灣參訪、教授英文，體驗台灣的文化。僑委會也會思考舉辦一些國際的歌唱比賽等活動，豐富華語的學習。

童振源並指出，北美設有許多僑教中心。僑教中心都有很好的場地，過往也舉辦了大量與華語教學有關的活動。未來將繼續運用各種資源，提升更多人對於華語學習的興趣。

他強調，台灣是華語社會中，最自由、最民主的地方，也最能與海外做連結。希望能有更多人認識台灣、學習語言。

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