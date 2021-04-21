加州公共政策研究所：遠程學習 擴大種族、社會經濟鴻溝

加州公共政策研究所研究員高紐表示，遠程學習擴大加州長期存在的種族和社會經濟鴻溝。（記者陳程威╱翻攝）

新冠疫情已經肆虐社區長達一年，學生的學業進展以及心理健康因素都日益受到社會的關注。尤其是遠程學習對於非英語母語者，身心障礙兒童、寄養兒童和低收入 家庭兒童的影響都尤為巨大。遠程線上學習同時也暴露了教育資源分佈的不平衡，包括網路信號、教師指導和家長的參與。

加州 公共政策研究所20日舉行記者會，表明遠程學習擴大加州長期存在的種族和社會經濟鴻溝。研究發現，加州學生的英語、藝術和數學的學習因受到最大的影響。就族群而言，非裔、低收入家庭學生和非英語母語學生受到最大的影響。

加州公共政策研究所研究員高紐（Niu Gao，音譯）在記者會上表示，研究發現數字鴻溝在加州仍然普遍存在。有高達三分之一的低收入家庭學生依然沒有可靠的網路。絕大多數學區 需要在互聯網設備上進行更多的投資。此外在2020年，學區在使用互聯網設備的比率從春季的67%上升到秋季的82%。在學校重開方面，也面臨著不同地區間的差距。對於高度貧困、非裔和西語裔學生比率較高的學區而言，較不容易實現面對面課程的開放。同時，在疫情前考試成績較低的地區也較不容易實現學區重開。

相比與春季，大多數學區的遠程教育的質量有所提升，有76%的學區的網路課程實現了在線實時直播。許多學校每日提供約三至六小時的學習時間。

高紐同時也指出，許多學區採用擴展學習、課後輔導和社交情緒學習等用來應對由疫情造成的學習缺失。過半學區也經由評估來確定學習差距，制定相關的乾預計劃。包括提供晚間、周末和夏季課程。不同學區應對學習損失的策略也都不同，在非裔/西語裔比率較高的學區中，有73%使用了補充教材;61%的高度貧困地區提供解決心理健康和社會服務項目。50%的非裔/西語裔地區提供輔導項目。

研究發現，絕大多數地區都提供了額外資源用以支持非英語母語使用者以及身心障礙學生。包括指定的英語語言發展課程，以及針對身心障礙學生提供的個人支持項目。聯邦提供的新冠應急資金對於學區來說尤為關鍵，絕大多數學區利用聯邦刺激資金升級相關設施。

報告顯示，新冠疫情對於學生學習的影響仍然將持續數年。報告呼籲教育政策制定者們應該要求聯邦與州政府提供的資金支持，同時投資於網路設施的可獲取性、優先為有需求學生提供面對面指導，以及圍繞學生的心理健康提供更多的服務。