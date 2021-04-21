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失智症講座 醫師24日談如何護腦

記者李榮／聖荷西報導
阿茲海默協會將舉辦講座介紹阿茲海默症，以及如何保護大腦，降低罹患失智症風險的方法。（阿茲海默協會提供）
阿茲海默協會將舉辦講座介紹阿茲海默症，以及如何保護大腦，降低罹患失智症風險的方法。（阿茲海默協會提供）

美國有超過500萬人患有阿茲海默症，隨著平均年齡的老化、65歲以上的人口的比例不斷增加，罹患阿茲海默症和其他失智症的人數持續增長。阿茲海默症協會將於24日（周六）舉辦「攜手扶持，從心開始—失智症與你、我」中文講座，邀請醫師、阿茲海默社區教育講師、護理師等，介紹阿茲海默症照顧者面對的特殊挑戰，以及學習正念（mindfulness）能夠帶來的好處。

阿茲海默症是一種大腦疾病，會導致記憶、思考和行為問題。阿茲海默是一種不正常的老化現象，但不是精神疾病，而阿茲海默症也是最常見的失智症形式（失智症是有關記憶喪失、干擾日常生活心智能力問題的一般用詞），阿茲海默症約占失智症病例的60%至80%。

阿茲海默症協會社區發展經理張珮寧介紹，除了患者影響生活以外，阿茲海默症與失智症，以及認知障礙者的照顧者也面臨特殊的挑戰，加州大學舊金山分校神經科助理教授、神經科專科醫師鄭文立，在講座中介紹「認識輕度認知障礙、失智症與阿茲海默症」，內容包括大腦老化與失智症之間的區別，也將介紹阿茲海默症的歷史、表徵、診斷方式與治療。鄭文立還會探討如何保護大腦，降低罹患失智症的風險。

阿茲海默症協會社區教育講師張義群則會在講座中，為參與者提供四步模型，因應失智症的行，將模型應用於一些最常見的與疾病相關的表現。美華慈心關懷聯盟創辦人、護理師陳明慧與美華慈心關懷聯盟正念的自我照顧專案負責人雷叔雲，則會介紹正念帶來的好處。正念源於禪修靜坐，練習對當下保持覺察和專注，且不加論斷，已經廣泛應用在主流醫學以及社會各界，以舒解壓力並促進身心健康。

免費講座時間：4月24日下午2時至4時30分。報名：請上網tinyurl.com/2021OnlineChineseED。詳情：請聯繫張珮寧[email protected]或致電/簡訊 408.372.9943。

阿茲海默症 失智 教育

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