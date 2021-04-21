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疫情期間 灣區出走人口比想像中要少

編譯組／灣區20日電
灣區COVID的人口遷徙速度可能比預期慢。(美聯社)
灣區COVID的人口遷徙速度可能比預期慢。(美聯社)

據一項新的調查顯示，在COVID-19疫情期間，聖荷西市區搬入的人比離開的人多了約20%，而包括東灣在內的舊金山市區則是徹底的輸家--遷出者比新來者多了約66%。遷入聖他克拉拉縣和聖比尼度縣的居民十有八九來自紐約、波士頓、芝加哥和華盛頓特區。

根據搬家服務公司和Zillow的分析，雖然加州是外流居民最多的州之一，但灣區並沒有進入全美五大外流地區。調查稱，最常見的遷出地點有安納罕、聖地牙哥和河濱三個加州城市，以及紐約市和芝加哥。

調查顯示，從灣區到德克薩斯州奧斯汀，以及鳳凰城、丹佛、波特蘭和西雅圖的外遷潮仍在繼續。疫情和遠程工作使灣區員工紛紛搬到州內和全國各地以尋求更多的空間、更便宜的租金或更低的抵押貸款，還有與鄰居離得遠些。

人們從舊金山、聖荷西和屋崙遷出，在導致這些城市租金下降的同時，還推動了灣區周邊郊區房價上漲至接近歷史高點。

但經濟學家表示，這些飆升的住房成本很可能將更多的居民趕走，該地區2月份單戶住宅的銷售價格中位數達到93萬5千美元。

搬遷速度可能正有增無減：在最近的Zillow調查中，約有一半的人表示，在目前的COVID-19限制下，他們會安心地搬家。但每十人中有七人表示，他們願意在疫苗接種更普及後再搬家。

這家在線房地產公司估計，強勁的疫苗接種總數可能會在今年吸引另外1400萬美國房主搬遷。

搬遷使得鳳凰城、奧斯汀和愛達荷州的博伊西等城市成為全國最熱的房地產市場，這些城市的房價比前一年至少攀升了15%。德克薩斯和亞歷桑納州也一直是受歡迎的目的地，不過也有一些人選擇定居在寒冷的山區療養地。房地產專家表示，疫情促使許多人對他們的工作和生活重新考慮並作出決定。

但從長遠來看，遠程辦公對房市的影響仍存在不確定性；一些大型科技公司仍在計畫回歸辦公室。

「對於灣區來說，真正的大問題依然存在：當大公司把員工召回辦公樓時，住房市場會發生怎樣的變化？」Zillow經濟學家塔克（Jeff Tucker）說。

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