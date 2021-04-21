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舊金山圖書館下月重啟 華埠分館5.17開門

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山圖書館將會在5月陸續重開。圖為市長布里德與圖書館館長玄柏高。（本報檔案照片）
舊金山圖書館將會在5月陸續重開。圖為市長布里德與圖書館館長玄柏高。（本報檔案照片）

舊金山市立圖書館（SFPL）將會在5月陸續重啟，允許公眾進入圖書館內取書、使用各項館內服務。華埠分館將會在5月17日開門迎接讀者。

疫情以來，圖書館全線關閉已經超過一年，只剩下預約、在門口提取書籍（SFPL To-Go）的服務。

舊金山市長布里德（London Breed），行政官朱嘉文，與圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）日前出席在圖書館前的發布會，宣布5月3日圖書館總館（Main Library）將會重開。同時5月17日，華埠分館將重開，5月18日米慎灣（Mission Bay）分館重開。其他的分館目前還有具體的重開計畫。

屆時讀者可以進入館內瀏覽和借閱書籍、唱片、電影等，以及使用圖書館內的電腦（50分鐘以內），以及使用打印機、複印機等。現場也有圖書館職員可以解答疑問，同時讀者也可以現場還書。圖書館總館目前只開放一樓，歷史中心則可以預約進入。

布里德表示，許多民眾都很想念圖書館開放的日子，尤其是大家可以在圖書館書架上取書的感覺。她感謝在疫情期間圖書館的職員的努力工作，包括部分職員加入了市府的疫情指揮中心幫忙。館長玄柏高也強調歡迎各位讀者安全回歸。

具體而言，總館（100 Larkin Street，入口在Grove街）將會在5月3日周一上午10時重開；周一至周六的開放時間是上午10時至至5時30分，周日則是中午12時至下午5時30分。

華埠分館（1135 Powell Street）在5月17日周一重開，一周五天（從周一至周五）。米慎灣分館則是5月18日周二重開，一周五天（從周二至周六）。

圖書館 華埠 疫情

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