最小11歲 4童連續持槍搶錢、劫車被捕

四名兒童涉及東灣多起持槍劫車案被捕。圖為其中一起劫車案案發時的畫面。（電視新聞截圖）

四名兒童上周涉嫌在東灣搶劫多輛汽車 ，其中兩名還涉及一起銀行搶案和月初另一起劫車案。

警方表示，他們16日在屋崙 Begier Avenue 200號路段的劫車現場逮捕了這四名涉嫌兒童，四人中有兩人14歲，另兩人分別為12歲和11歲。

警方指出，這幾名兒童涉及的第一起事件發生在本月9日，其中三名在聖利安住（San Leandro）Fairmont Drive 1300號路段的大通銀行（Chase Bank）持槍要脅一名正在提款的男子把錢交出來。這名男子謊稱他是下班員警，讓三名嫌犯跳上一輛白色多功能休旅 車落荒而逃。

六小時後，聖利安住一名男性居民開車回到位於Pershing Drive的住家，兩名嫌犯持槍上前劫車，受害人瞬間把持槍男孩過肩摔，槍枝掉落在馬路上，嫌犯跳上白色多功能休旅車逃走，過程被鄰居的監視錄影機拍下。

聖利安住警方發言人康恩（Ali Khan）說：「儘管我們不鼓勵民眾反抗持械歹徒，但這兩起事件的受害者因為反應迅速，才避免了受到傷害和財物被劫。」

警方指出，上述兩起案件嫌犯作案使用的多功能休旅車都是同一部Kia Niro。

4月13日，屋崙警方截停這輛Kia Niro，裡面坐著三名涉案者，事後交給監護人帶回。

4月16日，警方在Begier Avenue的劫車現場逮捕了四名嫌犯。

這幾起事件和涉案兒童將交由阿拉米達縣少年司法中心（Alameda County Juvenile Justice Center）審理。