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示威者砸餐廳 屋崙東主轟：警察沒保護我們

記者劉先進／屋崙報導
屋崙餐廳東主帕斯特納表示，警方沒有為他們提供保護，致使他的餐廳被砸。（記者劉先進／翻攝）
屋崙餐廳東主帕斯特納表示，警方沒有為他們提供保護，致使他的餐廳被砸。（記者劉先進／翻攝）

16日晚遊行後的暴力行動，將下城區墨西哥餐廳和酒吧Calavera的大部分玻璃打破。在20日的警民溝通會上，餐廳東主帕斯特納（Chris Pastena）說，暴力很大程度上影響了他的生意。他直言炮轟警方，認為警方沒有提供必要的保護。

帕斯特納說，很多人都在提到如何保護商業，比如打開內部燈光，在窗戶上加固木板。但他的餐館卻被瞄準攻擊，他試圖捍衛自己的財產，因為僱員第二天要來上班。「如果我不能為僱員提供一個工作的地方，他們的家庭難以被養活。顯然，城市不會支付他們的帳單，也不會養活他們的家人。屋崙市府沒有做任何事情來幫助他們，屋崙警察局也沒有保護我們。」

屋崙副警長波頓（Christopher Bolton）表示，對於16日晚上的出警，他坦承人手不足。既要處理數量驚人的參與集會的煽動者，還要負責其他報警服務電話。而到4月為止，屋崙今年已有46起兇殺案，甚至還有父親和1歲孩子遭縱火燒死。警方不僅要保護商家的私有財產，也要保護市民的生命和自身安全。

波頓說，16日當晚有250到300人參加遊行，其中混雜了近50個暴力煽動者，而警員人手太少，開始的時候有一支不超過30名警官的特遣隊。「我們在發生重大財產損失的第一時間作出反應。當時出現了火災和縱火，我們在兩小時內動員起來，包圍了一個流動的非法集會，這是非常困難的，戰術上也很難做到萬無一失。在遊行開始後的兩個小時內，13個地點發生了13起破壞事件。但在兩小時後，這些人被驅散，城市恢復了正常的運作。如果不採取這些行動，情況會更糟。」波頓表示，在人力有限的情況下，屋崙警局已經盡了全力。

16日晚的暴力事件中，有汽車經銷商的車子被砸。（記者劉先進／攝影）
16日晚的暴力事件中，有汽車經銷商的車子被砸。（記者劉先進／攝影）

屋崙 遊行 波頓

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