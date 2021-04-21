屋崙市議員卡普蘭 提案遏制「幽靈槍」

屋崙副市長、市議員卡普蘭呼籲州立法機構制定立法，全面規範和控制加州沒有序列號的幽靈槍，以遏制暴力犯罪。（視頻截圖）

屋崙 副市長、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）20日在市議會上提交決議，呼籲州立法機構制定立法，全面規範和控制加州 沒有序列號的幽靈槍（Ghost Guns），以遏制暴力犯罪。

自新冠疫情以來，屋崙和其他城市的槍支暴力有上升的趨勢，特別是在最近幾個月。屋崙槍擊 探測系統ShotSpotter 4月12日至4月18日的每周報告顯示，從年初截至當天，槍擊事件同比變化增長141%。在加州，幽靈槍越來越多地被出售、購買和使用。監督聯邦菸酒火器局（ATF）洛杉磯地區分部的特別探員卡尼諾（Carlos A. Canino）說，2020年，41%的案件涉及幽靈槍。在2018年和2019年之間，加州司法部對幽靈槍的繳獲量猛增512%。卡普蘭敦促加州效仿聯邦政府的做法，通過解決槍枝暴力問題來保護公眾安全。

幽靈槍是成套購買的，其中包含所有部件和指示，可以在短短30分鐘內組裝成一件武器。這些槍可以被非法出售並用於犯罪。當這些槍在犯罪現場被找到時，由於沒有序列號，所以無法追蹤。根據ATF的數據，幽靈槍占在加州繳獲槍枝的30%。雖然這些槍枝的功能和造成的傷害與傳統槍枝一樣，但根據相關管制法，不被視為受ATF監管的槍枝。

卡普蘭說，現在是加州立法機構採取行動填補幽靈槍漏洞的時候了，以便對槍枝進行跟蹤和追查，使這些危險的、無法追蹤的槍枝不再出現在街頭。