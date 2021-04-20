專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

專家認為，搭飛機染疫風險和上館子堂食一樣高。（美聯社）

隨著越來越多的灣區居民接種疫苗 ，許多人都期待在夏季搭機出遊作為慶祝，但請先別扔口罩。舊金山 加大醫學系主任沃克特（Bob Wachter）博士最近在「華盛頓郵報」上告誡人們，現在做這種旅行可能為時過早。

「當飛機變成飛行餐廳的時候，傳播狀況就會變得非常不同。」沃克特說：「我現在即使完成疫苗接種，也不會在室內餐廳吃飯；而飛行時的機艙實際上就是一個室內餐廳，安全性比較低。」

沃克特的建議受到了懷疑論者的抨擊，其中包括統計學家、FiveThirtyEight創始人西爾弗（Nate Silver）。西爾弗說，在最近的一次飛行中，他看到很少有人戴雙層口罩，也沒有人戴面部遮蓋物。他推文說：「那些如此規避風險的人，甚至要去閱讀那些關於在『接種疫苗後』應該采取哪些預防措施的文章，他們首先就不可能上飛機，也不必被告知要更加謹慎。在很多方面，他們可能太謹慎了！」

沃克特在推特上做出回擊，用大量的統計數據讓人們自己來做風險評估。

沃克特表示，他今年搭過兩、三次飛機，並且說他現在和未接種疫苗的朋友和家人在一起也不會在乎，因為舊金山的檢測 陽性率很低。他在1月就已完成疫苗接種，分別在12月和1月各打了一劑輝瑞疫苗。

即便如此，他還是表示不會在餐廳室內吃飯。

無獨有偶，另一個舊金山加大的醫生也在周末受到批評。傳染病醫生甘地（Monica Gandhi）在「Slate」建議放寬戶外口罩規定。甘地說，雖然在舊金山戶外不戴口罩會引來鄰居的白眼，但這已經不是完全必要的了，她說對此她已經給市政府官員發了信息。

甘地說，對何時可以取消戶外口罩義務應該有一個明確的把關口，她建議可以以每10萬人中有10人住院，40%的人已經接受了第一劑疫苗為標準。