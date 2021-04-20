柯瑞10記遠砲 狂轟49分 率勇士擊退76人

柯瑞本場刷新紀錄，生涯21次單場投進10個三分以上，為NBA最多。（記者劉先進／攝影）

柯瑞 19日再次打出MVP級別的巨星統治表現！當晚與東區榜首費城隊的比賽中，柯瑞末節狂砍20分，整場三分17中10，入帳49分3籃板5助攻，幫助金州勇士 客場以107比96艱難戰勝費城76人。

柯瑞賽季第8場40分以上，賽季第6次單場射進10個以上三分。他刷新2個NBA 紀錄，成為首個超33歲、單賽季能11次得分30以上的球員。21次單場投進10個三分以上，為NBA最多。

勇士和76人防守對手得分大將的方式既有相似，也有不同。勇士的策略是，當MVP有力競爭者恩比德（Joel Embiid）若在罰球線附近遊蕩，對位者老將魯尼（Kevon Looney）放投但不放突破，避免吃假動作讓他罰球。若恩比德走到熟悉的低位區，格林快速包夾，逼迫恩比德傳球，再輪轉換防，考驗76人傳球和射手準星。魯尼拿到5分15個籃板，籃板為生涯最高。在他主防之下，恩比德21中8，拿到28分13籃板。

面對柯瑞的超強投射能力，76人自然也選擇包夾。柯瑞破包夾的方式有兩種，一個是快速出球給隊友，再跑位尋找機會。又或者利用格林高位掩護，趁防守後衛沒有完全形成嚴密包夾圈前、快速出手射三分。末節面對弟弟賽斯( Seth Curry )的貼防，他就命中超高難度三分。

教頭柯爾說，柯瑞生涯21次單場投進10記三分，過去五場比賽，有四場都投進10個三分以上，而這個紀錄第二名是湯普森，生涯五次單場投進10記以上三分。柯瑞的表現難以置信（mind boggling）。「從投射的角度看，柯瑞的能力前所未有。我看過科比（Kobe bryant）的連續得分表現，也看過喬丹（Michael Jordan）的連續瘋狂得分，但顯然NBA歷史上，沒有人像柯瑞一樣投籃得分。在投射方面，柯瑞設下高水準（lofty standards）。」

魯尼賽後稱讚柯瑞說，他每晚都打出柯瑞秀，無時無刻不在進步。並表示，在客場贏球總是很難的。上一場艱難失利。本場比賽，球隊反彈，大家打出堅實的防守。