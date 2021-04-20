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Adobe創辦人蓋希克 81歲辭世

編譯組／灣區電
Adobe共同創辦人蓋希克去世，享年81歲。(美聯社)
Adobe共同創辦人蓋希克去世，享年81歲。(美聯社)

高科技軟體大廠Adobe共同創辦人蓋希克 (Charles “Chuck” Geschke) 16日過世，享年81歲。蓋希克家住南灣洛斯阿圖市，曾協助開發PDF技術。Adobe執行長納拉言 (Shantanu Narayen) 說，蓋希克帶領Adobe與科技界多年，貢獻良多。

納拉言表示，蓋希克與華諾克 (John Warnock) 為Adobe的共同創辦人。兩人共同發展創新軟體技術，為人類創新與溝通帶來了革命性的轉變。兩人研發的第一個產品為Adobe PostScript，提供桌上型電腦新印刷技術，在蓋希克領導下，公司日新月異，推出PDF、Acrobat、Illustrator、Premiere Pro、Photoshop等重要產品。

蓋希克於卡內基美隆大學 (Carnegie Mellon University)取得博士學位後，先在Xerox巴洛阿圖研究中心工作，並在此地認識華諾克。兩人隨即於1982年共同創辦Adobe，發展軟體技術。美國前總統歐巴馬曾於2009年頒贈「國家科技獎章」(the National Medal of Technology) 給蓋希克。

蓋希克曾於1992年遭人綁架，被歹徒囚禁在賀萊斯特 (Hollister)四天。後來一嫌犯在取走蓋希克女兒放下的65萬贖金時被逮捕，並引領執法人員將賀萊斯特將蓋希克解救出來。蓋希克逃過一劫，並未受傷。

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