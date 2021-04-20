世界華人工商婦女企管協會講座 專家線上分享居家抗疫的情緒管理

世界華人工商婦女企管協會北加州分會日前舉辦線上講座，邀請教育心理專家王智玫分享居家抗疫的情緒處理，以及逆境中心靈成長議題。（記者李榮／翻攝）

為服務社區，世界華人工商婦女企管協會北加州 分會邀請教育心理專家王智玫舉辦線上講座，講題為「這一路有你的風景」，分享居家抗疫的情緒處理，以及逆境中的心靈成長。王智玫同時也從自己是兩個青少年母親的同理心，用理論與親身經驗，探討親子教養相關處置方式。

包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅，世華北加 州會長胡威妮、名譽總會長黎淑瑛、北美洲區域副總會長陳玲華、北美洲區域副執行長藍佳欣、榮譽會長魏德珍，北加州台灣 商會聯合總會長吳怡明、台中庫比蒂諾友誼城市協會顧問李萍萍、北加州台灣文化體育協會會長高椿惠等人，都參加了當日的講座。

賴銘琪指出，世界華人工商婦女企管協會經常推出各式活動與講座，聯繫僑胞的情感，也進一步替國民外交做出貢獻，非常感謝世華的付出。當日活動由北加州中文學校聯合會前會長蘇淑蓉擔任主持人。蘇淑蓉指出，自己也有兩個孩子，家庭維持起來並不容易，而親子、家庭之間的關係，也一直是非常重要的課題。

王智玫指出，孩子肯定都會有情緒，做為家長更要了解，在小小孩的時候，他們身體心理都還不太成熟，自然會出現較為情緒化的反應。更何況，情商是遺傳的，因此孩子的脾氣也與家長有關係。

她表示，有情緒相當正常，就算是大人也會有情緒難以控制的時候。因此，如何保持冷靜理性，都需要學習。家長本身也最好能夠多觀察自己本身的情況，顧好自己才能照顧好家人。

王智玫也指出，新冠肺炎居家避疫了很長的時間，許多家庭也出現一些緊張的情況，例如有的家長可能會覺得孩子老是在家玩電腦，但換一個角度想也是孩子在疫情下，孩子能很安全的在家中。很多事情是一體兩面，情緒與相處都需要學習。