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世界華人工商婦女企管協會講座 專家線上分享居家抗疫的情緒管理

記者李榮／聖荷西報導
世界華人工商婦女企管協會北加州分會日前舉辦線上講座，邀請教育心理專家王智玫分享居家抗疫的情緒處理，以及逆境中心靈成長議題。（記者李榮／翻攝）
世界華人工商婦女企管協會北加州分會日前舉辦線上講座，邀請教育心理專家王智玫分享居家抗疫的情緒處理，以及逆境中心靈成長議題。（記者李榮／翻攝）

為服務社區，世界華人工商婦女企管協會北加州分會邀請教育心理專家王智玫舉辦線上講座，講題為「這一路有你的風景」，分享居家抗疫的情緒處理，以及逆境中的心靈成長。王智玫同時也從自己是兩個青少年母親的同理心，用理論與親身經驗，探討親子教養相關處置方式。

包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅，世華北加州會長胡威妮、名譽總會長黎淑瑛、北美洲區域副總會長陳玲華、北美洲區域副執行長藍佳欣、榮譽會長魏德珍，北加州台灣商會聯合總會長吳怡明、台中庫比蒂諾友誼城市協會顧問李萍萍、北加州台灣文化體育協會會長高椿惠等人，都參加了當日的講座。

賴銘琪指出，世界華人工商婦女企管協會經常推出各式活動與講座，聯繫僑胞的情感，也進一步替國民外交做出貢獻，非常感謝世華的付出。當日活動由北加州中文學校聯合會前會長蘇淑蓉擔任主持人。蘇淑蓉指出，自己也有兩個孩子，家庭維持起來並不容易，而親子、家庭之間的關係，也一直是非常重要的課題。

王智玫指出，孩子肯定都會有情緒，做為家長更要了解，在小小孩的時候，他們身體心理都還不太成熟，自然會出現較為情緒化的反應。更何況，情商是遺傳的，因此孩子的脾氣也與家長有關係。

她表示，有情緒相當正常，就算是大人也會有情緒難以控制的時候。因此，如何保持冷靜理性，都需要學習。家長本身也最好能夠多觀察自己本身的情況，顧好自己才能照顧好家人。

王智玫也指出，新冠肺炎居家避疫了很長的時間，許多家庭也出現一些緊張的情況，例如有的家長可能會覺得孩子老是在家玩電腦，但換一個角度想也是孩子在疫情下，孩子能很安全的在家中。很多事情是一體兩面，情緒與相處都需要學習。

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