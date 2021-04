處理遊民營問題 聖荷西年花860萬

圖為聖荷西市中心一處遊民營地。(本報檔案照)

最近聯邦報告顯示,聖荷西 與其他地方機構2019年花在防止、管理、清掃遊民營的費用高達860萬元。這項聯邦報告強調各個城市處理遊民社區問題所投入的巨額花費。

由聯邦住屋與城市發展局(the U.S. Department of Housing and Urban Development)針對包括聖荷西在內四個城市的調查報告顯示,各城市市府為處理遊民問題投入許多人力、物力,可是這些城市只從聯邦政府 取得微弱協助。

聖荷西2019年為關閉與移除遊民營,總共投入490萬元經費,這是聖荷西當年處理遊民問題,費用最高的一個項目。防止遊民紮營費用高達150萬元,其中聖他克拉拉谷水利局(the Santa Clara Valley Water District)投入120萬元於溪流附近興建籬笆圍牆,防止遊民沿溪紮營。

聖荷西各機構投入80萬元與外界溝通協調,另投入高達70萬9000元的遊民管理費。聖荷西警局的街頭犯罪小組亦撥出55萬5000元以上經費,處理遊民犯罪或攻擊遊民等問題。根據報告,街頭犯罪小組花了約60%的工作時間,處理遊民營問題。

根據聖荷西2019年人口調查資訊,聖荷西露宿街頭的遊民共有5117人,因此聖荷西花在處理每名遊民的費用約為1672元。

2019年會計年度中,聖荷西市府付出35%處理當地遊民的經費,聯邦政府只約補助其中5%的經費。美國 住屋與城市發展局只提供遊民住屋,因此聖荷西市府必須承擔清潔、管理遊民營的費用。

此外由於許多遊民營沿溪紮成,包括範圍廣大的Guadalupe 河濱公園,因此聖他克拉拉谷水利局承擔了其中59%的由民營處理經費。