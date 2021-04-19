移民改革闖關國會 300萬無證客苦等

移民權益專家布朗（左）與DACA夢想生門納斯（右），都在少數族裔媒體服務中心所舉辦的線上論壇，發表對於移民改革法案的看法。（EMS提供）

自民主黨 籍的總統拜登上台之後，對於無證客（undocumented immigrants）的移民 改革、讓他們獲得合法身分的呼聲高漲。現在相關的改革法案在闖關國會，大約300萬人無證客也在苦等當中。

由少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）舉辦的線上論壇，邀請了移民權益界的專家來闡述最新的法案以及影響，同時也有無證移民親身講述自己的故事。

在兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）擔任移民總監的布朗（Theresa Cardinal Brown）表示，現在的兩個法案，HR6和HR1603，都是對於移民政策的改革法案，也已經通過的眾議院。HR6主要面向的是「夢想生」（DACA，即「童年抵美暫緩遣返」項目）、「臨時保護身分」（Temporary Protected Status，簡稱TPS）等，而HR1603則是面向農業類型工作者的移民改革。

她指出，在HR6中訂明，將會給予上述合資格人士十年的有效身分。所謂的資格，指的就是從2021年1月1日時就在美國 ，同時要通過背景審查，以及完成相應的教育。同時法案也賦予了一條「永久」合法化的道路——獲得綠卡。相關的步驟包括完成教育、找到工作、或者參軍。

根據移民政策協會（Migration Policy Institute）的估算，大約有300萬人，或者至少300萬人，都符合上述的資格，可以遵循HR6的立法來獲得合法的永久居留美國的身分。

但是當前，在參議院中民主黨人的優勢不大，目前是50票比50票，而副總統賀錦麗可以作為關鍵的一票讓民主黨人獲得大多數支持。如果法案沒有通過，布朗表示那麼總統拜登的行政權力之中，能做的移民改革則不多。而且許多通過行政命令做的移民改革，可能都會遭到法律挑戰。也就是移民改革中還是需要依靠國會的立法權力。

門納斯（Jose Munoz）也親身講述了自己作為DACA夢想生的經歷。他說，自己在幾個月大的時候來到美國，因為沒有合法身分，一直活在不確定之中，已經30年。他透露自己在2013年時候拿到了DACA的夢想生身分，因此可以完成大學，獲得工作許可，可以上班。但是DACA項目也一直在法庭訴訟當中，自己和數十萬DACA項目受益人仍然活在被遣返的惶恐之中。

他指出，像是有些15歲的少年，在川普時代的移民高壓政策之下，一直未能夠成功申請DACA項目，而且還有數百萬人也不符合DACA的資格。他呼籲民主黨人，現在控制參眾兩院和白宮的情況之下，要用盡一切方式來推動移民改革。