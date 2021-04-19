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柯瑞夫婦慈善機構 供兒童1600萬份餐點

編譯組／灣區電
柯瑞夫婦為屋崙窮困家庭與小孩創立的慈善機構成立一年多，在新冠疫情期間發揮重大作用。(本報檔案照)
柯瑞夫婦為屋崙窮困家庭與小孩創立的慈善機構成立一年多，在新冠疫情期間發揮重大作用。(本報檔案照)

金州勇士隊球星柯瑞 (Stephen Curry) 夫婦為屋崙窮困家庭與小孩創立的慈善機構「吃飯、學習、遊戲」 (Eat, Learn, Play, 簡稱ELP) 慈善機構成立一年多，在新冠疫F情期間發揮重大作用，一共為地方窮困家庭與兒童提供1600萬份餐點。

ELP成立於2019年夏天，主要目的是提供健康童年的三個基本重要需求：營養、教育、休閒。柯瑞夫人阿葉莎·柯瑞 (Ayesha Curry) 在餐飲界已享有盛譽，因此ELP組織著重營養是最適當不過的了。此外25%屋崙兒童營養不足，ELP正好發揮最大作用。

沒想到慈善機構成立不久，新冠疫情來襲，兒童營養需求急切，ELP 餐點供給量急速增加。柯瑞夫人說：「我們必須快速學習，提前準備，疫情間兒童營養需求量大到無法想像。」柯瑞說，真的非常瘋狂，幸好反應快速，應變適當，撐過這麼龐大的需求量。他指出：「我們成立ELP，沒想到影響這麼大，我們大約成立於一年半前，這麼多小孩在黑暗中掙扎，這種情形非常可怕。」

柯瑞接著表示說：「我們非常高興完成這些事情，可是很難有心情去慶祝，因為需求量這麼大。」

ELP的運作像是籃球比賽，時間點非常重要，基金會的角色像是控球後衛，負責分配、組織，以及領導球隊的作用。

ELP執行長海爾富里奇 (Chris Helfrich)說，ELP是合夥人導向的組織，組織合夥人來自社區各地。柯瑞夫婦負責組織基礎設施與運作經費。雖然柯瑞夫婦捐款最多，由於他們的名氣響亮，ELP籌款能力強大，去年一整年一共籌募到捐款1500萬元。

他說，捐款有多有少，有人捐出六位數甚至七位數字款額，有人捐10元或30元不等。

柯瑞 疫情 屋崙

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