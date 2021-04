紐森稱群體免疫「仍虛幻」因部分人拒接種、變重頻傳…

紐森表示,目前加州距離群體免疫目標仍很遠。(本報檔案照)

新冠肺炎疫情一年多前爆發之後,人人期待有朝一日群體免疫 (herd immunity)能夠出現,讓我們能把這場新冠惡夢拋之腦後。人類社會過去經歷過西班牙流感與麻疹病毒侵襲,均能產生群體免疫,度過難關。過去的抗疫經驗帶給我們新的期許。

然而即使16歲以上民眾可以接種疫苗 ,許多官員包括加州州長紐森 在內,均對群體免疫即將出現抱持保留態度。紐森說,群體免疫仍有些虛幻,因為有些人拒絕接種疫苗,孩童仍無法接種疫苗,此外還有變種病毒等問題。

柏克萊-舊金山加大聯合醫學組織 (UC Berkeley-UCSF Joint Medical Program) 史瓦茲伯格醫師 (Dr. John Swartberg) 說,紐森州長所言並非過於離譜,群體免疫是一個數字問題,當有足夠民眾達到免疫,病毒無法傳播時,群體免疫即可達成,可是由於變數過多,控制疫情是件非常複雜的事情。

紐森說,如要達成群體免疫,全部人口中,至少要有70%、85%,甚至90%出現免疫抗體,目前離這個目標仍遠。

美國 首席傳染病專家、傳染病研究所所長佛奇 (Dr. Anthoy Fauci) 上個月在參議院聽證會中稱,兒童尚未能接種疫苗,這將阻撓群體免疫的發展。他接著表示,由於尚未精確瞭解新冠病毒,此時不可輕言群體免疫。

許多因素讓大家無法輕言群體免疫,如疫苗或感染病毒後產生的抗議效力有多久。疫苗是否可以抵抗美國或全球其他地方出現的變種病毒。

然而並非所有專家對群體免疫抱持悲觀態度。舊金山加大流行病學專家甘地醫師 (Dr. Monica Gandhi) 表示,美國目前通過使用的輝瑞 (Pfizer) 與莫德納 (Moderna) 疫苗效果出奇地好,能百分之百防止嚴重新冠疾病,預防病毒效果高達95%,因此有望促成群體免疫。

甘地醫師並且強調,降低病毒感染率,無需兒童接種疫苗,16歲以上民眾接種疫苗,即可大幅拉低感染率。目前接種疫苗發展最快速的國家為以色列與英國,研究結果發現當以色列與英國疫苗接種率達到60%及48%時,新冠病毒感染率即大幅下落。

奧斯汀德州大學新冠肺炎模型研究團體 (the University of Texas at Austin Covid-19 Modeling Consortium) 執行長梅爾思 (Lauren Ancel Meyers) 說,群體免疫能否達成全賴以下一些因素,如抗體的持久性與功效,新出現的變種病毒能否逃避免疫功能等。她強調,新冠病毒隱密性強,除非我們已達成大多數人免疫的情況,病毒不會消失。