我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

紐森稱群體免疫「仍虛幻」因部分人拒接種、變重頻傳…

編譯組／灣區18日電
紐森表示，目前加州距離群體免疫目標仍很遠。(本報檔案照)
紐森表示，目前加州距離群體免疫目標仍很遠。(本報檔案照)

新冠肺炎疫情一年多前爆發之後，人人期待有朝一日群體免疫 (herd immunity)能夠出現，讓我們能把這場新冠惡夢拋之腦後。人類社會過去經歷過西班牙流感與麻疹病毒侵襲，均能產生群體免疫，度過難關。過去的抗疫經驗帶給我們新的期許。

然而即使16歲以上民眾可以接種疫苗，許多官員包括加州州長紐森在內，均對群體免疫即將出現抱持保留態度。紐森說，群體免疫仍有些虛幻，因為有些人拒絕接種疫苗，孩童仍無法接種疫苗，此外還有變種病毒等問題。

柏克萊-舊金山加大聯合醫學組織 (UC Berkeley-UCSF Joint Medical Program) 史瓦茲伯格醫師 (Dr. John Swartberg) 說，紐森州長所言並非過於離譜，群體免疫是一個數字問題，當有足夠民眾達到免疫，病毒無法傳播時，群體免疫即可達成，可是由於變數過多，控制疫情是件非常複雜的事情。

紐森說，如要達成群體免疫，全部人口中，至少要有70%、85%，甚至90%出現免疫抗體，目前離這個目標仍遠。

美國首席傳染病專家、傳染病研究所所長佛奇 (Dr. Anthoy Fauci) 上個月在參議院聽證會中稱，兒童尚未能接種疫苗，這將阻撓群體免疫的發展。他接著表示，由於尚未精確瞭解新冠病毒，此時不可輕言群體免疫。

許多因素讓大家無法輕言群體免疫，如疫苗或感染病毒後產生的抗議效力有多久。疫苗是否可以抵抗美國或全球其他地方出現的變種病毒。

然而並非所有專家對群體免疫抱持悲觀態度。舊金山加大流行病學專家甘地醫師 (Dr. Monica Gandhi) 表示，美國目前通過使用的輝瑞 (Pfizer) 與莫德納 (Moderna) 疫苗效果出奇地好，能百分之百防止嚴重新冠疾病，預防病毒效果高達95%，因此有望促成群體免疫。

甘地醫師並且強調，降低病毒感染率，無需兒童接種疫苗，16歲以上民眾接種疫苗，即可大幅拉低感染率。目前接種疫苗發展最快速的國家為以色列與英國，研究結果發現當以色列與英國疫苗接種率達到60%及48%時，新冠病毒感染率即大幅下落。

奧斯汀德州大學新冠肺炎模型研究團體 (the University of Texas at Austin Covid-19 Modeling Consortium) 執行長梅爾思 (Lauren Ancel Meyers) 說，群體免疫能否達成全賴以下一些因素，如抗體的持久性與功效，新出現的變種病毒能否逃避免疫功能等。她強調，新冠病毒隱密性強，除非我們已達成大多數人免疫的情況，病毒不會消失。

疫苗 紐森 美國

上一則

防仇恨犯罪 聯合市警民交流

下一則

佛利蒙學區遲遲未重啟 家長不滿擬提告

延伸閱讀

加州州長簽署法律要求某些行業出缺時優先雇回前員工

加州州長簽署法律要求某些行業出缺時優先雇回前員工
加州州長之戰 前洛杉磯市長維拉萊構沙有興趣

加州州長之戰 前洛杉磯市長維拉萊構沙有興趣
亞凱迪亞市耆老病人 市府上門打疫苗

亞凱迪亞市耆老病人 市府上門打疫苗
經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

經濟復甦 加州就業機會連2個月增加
加州滿16歲開放打新冠疫苗 紐森籲民眾上網預約

加州滿16歲開放打新冠疫苗 紐森籲民眾上網預約

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進 ／攝影）

三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪繳獲槍枝

2021-04-12 02:20
蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

2021-04-15 00:15
灣區主要城市疫情期間房價照漲，舊金山除外。(圖取自網路)

疫期房價 眾城市皆漲 舊金山獨降

2021-04-13 19:21
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
專家建議，接種疫苗時，選擇在慣用手注射，有助減緩疫苗接種後的手臂疼痛。(美聯社)

專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有助減緩疼痛

2021-04-17 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷