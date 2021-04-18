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揮槍威脅民眾 阿拉米達縣警擊斃一嫌犯

編譯組／灣區17日電

警方表示，阿拉米達縣警17日於海沃市區附近開槍擊斃一嫌犯。該男子威脅朝附近民眾開槍。

阿拉米達縣警局發言人凱利警官 (Ray Kelly) 稱，縣警局於17日清晨約3時30分獲報，一名攜帶槍械男子出現於阿拉米達縣海沃市第二街24900號街區附近，威脅對社區民眾開槍。

辦案縣警趕到現場，在四周設下一圍堵範圍後，上前逮捕這名攜帶槍械男子，此時嫌犯正用槍瞄準社區附近民眾。凱利說，警察試圖減低當時緊張氣氛，然而嫌犯一看到警察出現，急忙拿出槍枝，辦案警察當時別無選擇，數名辦案縣警見狀紛紛拔槍射擊，嫌犯中槍當場斃命。

警方並沒有透露嫌犯姓名。雖然辦案縣警隊無人受傷，可是凱利說，警員當時感覺到嫌犯有對警員開槍，槍彈險些擊中他們的頭部。在縣警身上攜帶的錄影以及事發地點附近的監視錄影公布前，警方無法確定嫌犯是否開槍射擊縣警隊成員。

縣警局於社交媒體稱，偵辦人員與犯罪實驗室專家於17日上午10時前趕到現場搜集證據資料。警調人員也已取得嫌犯使用的槍械。

根據華盛頓郵報警察辦案開槍資料庫資訊，加州今年至今已有38人遭警方開槍擊斃，其中三人喪生於阿拉米達縣境內，最近一次警察辦案擊斃嫌犯事件是於4月1日發生於佛利蒙Hyatt Place 大飯店的停車場。

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