聖荷西州大爆「前教練非禮選手」 校長道歉
聖荷西州大校長帕帕奇(Mary Papazian) 15日對指控遭學校前運動教練非禮摸觸的女子道歉，並表示校方正調查此案是否涉及性行為不檢。帕帕奇在對學校師生的公開信中表示：「我對這種『破壞信用』行為致歉。我決定將從過去事件中吸取經驗，不讓這種事情重覆發生。」
被指控的嫌犯是聖荷西州大前運動醫藥部門主任史考特·蕭(Scott Shaw)。蕭涉嫌從2006年至2009年期間替17名游泳運動員物理治療時，非禮摸觸她們。蕭否認這些指控，目前也尚未面臨任何刑事控罪。蕭的律師並沒有回覆媒體查詢。
然而帕帕奇在信中指出，從2019開始的調查結果顯示，已發現支持嫌犯犯罪證據。晚近調查出現更多對嫌犯不利的證據。根據調查摘要，所謂晚近調查主要是指2017年以後的證據。這些證據顯示，蕭涉嫌性騷擾與性行為不檢。
信中亦指出，調查結果發現，蕭的行為觸犯校方政策。聖荷西州大曾於2009年調查過蕭的行為，當時調查是由外界人士代為處理，結果發現蕭並沒有犯錯。州大最近調查亦質疑2009年的調查結果。聯邦政府也在審查2009年的調查結果。
帕帕奇表示，校方正加強預防可能的性攻擊行為，同時為受害人提供更多資源，包括設一名全職的「校園生存宣導員」。此外聖荷西州大亦將於秋季推出一套全新的「運動醫學指導政策」。
據報導，帕帕奇發出公開信前，聖荷西州大教師工會成員曾發電郵給加州州大總校長喀斯楚(Joseph I. Castro)稱，聖荷西州大涉嫌掩蓋性行為失檢醜聞。代表10名前聖荷西州大運動員的律師達拉普(Shounak S. Dharap)指出：「聖荷西州大公開承認校園內發生性騷擾事件，這是非常重要的一步。」
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