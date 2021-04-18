聖荷西州大爆「前教練非禮選手」 校長道歉

聖荷西州大校長帕帕奇表示校方正調查前運動教練非禮摸觸女子一案。（網站截圖）

聖荷西 州大校長帕帕奇(Mary Papazian) 15日對指控遭學校前運動教練非禮摸觸的女子道歉，並表示校方正調查此案是否涉及性行為不檢。帕帕奇在對學校師生的公開信中表示：「我對這種『破壞信用』行為致歉。我決定將從過去事件中吸取經驗，不讓這種事情重覆發生。」

被指控的嫌犯是聖荷西州大前運動醫藥部門主任史考特·蕭(Scott Shaw)。蕭涉嫌從2006年至2009年期間替17名游泳運動員物理治療時，非禮摸觸她們。蕭否認這些指控，目前也尚未面臨任何刑事控罪。蕭的律師並沒有回覆媒體查詢。

然而帕帕奇在信中指出，從2019開始的調查結果顯示，已發現支持嫌犯犯罪證據。晚近調查出現更多對嫌犯不利的證據。根據調查摘要，所謂晚近調查主要是指2017年以後的證據。這些證據顯示，蕭涉嫌性騷 擾與性行為不檢。

信中亦指出，調查結果發現，蕭的行為觸犯校方政策。聖荷西州大曾於2009年調查過蕭的行為，當時調查是由外界人士代為處理，結果發現蕭並沒有犯錯。州大最近調查亦質疑2009年的調查結果。聯邦政府也在審查2009年的調查結果。

帕帕奇表示，校方正加強預防可能的性攻擊行為，同時為受害人提供更多資源，包括設一名全職的「校園生存宣導員」。此外聖荷西州大亦將於秋季推出一套全新的「運動醫學指導政策」。

據報導，帕帕奇發出公開信前，聖荷西州大教師工會成員曾發電郵給加州 州大總校長喀斯楚(Joseph I. Castro)稱，聖荷西州大涉嫌掩蓋性行為失檢醜聞。代表10名前聖荷西州大運動員的律師達拉普(Shounak S. Dharap)指出：「聖荷西州大公開承認校園內發生性騷擾事件，這是非常重要的一步。」