眾院通過工資公平法案 斯佩儀：女性已厭倦被當二等公民

斯佩儀表示全美女性已經對「同工同酬」等待了太久。（記者陳程威翻攝）

國會眾院15日以217票贊成通過了「工資公平法案」（Paycheck Fairness Ac），該法案旨在消除性別薪酬差距，並且加強對女性在工作場所的保護。代表灣區國會第14選區，同時也是國會民主黨女性黨團聯合主席的斯佩儀（Jackie Speier）表示，女性和她們的家庭不應該生活在貧困中。

斯佩儀說，女性應受到平等對待，不能因雇主以較低廉的價格獲取女性勞動力，從而使得女性在照顧孩子、房租、食物等方面缺乏足夠的資金。「我們要求承認我們的平等價值！「工資公平法案」是女性獲得同工同酬所必需的。」

斯佩儀在眾議院會議上表示，「美國 女性已經不滿和厭倦了一直被當作二等公民所對待。」這種工資不平等的狀況已經在美國持續太久了，需儘快行動起來解決這個問題。代表聖荷西的國會議員羅芙根（Zoe Lofgren）也表示，法案的通過標誌著一個很簡單的事實，就是男女應該同工同酬，不應該因為性別而區別對待。

拜登 總統也在一份聲明中對於法案的通過表示支持，他表示，縮小性別薪酬差距不僅是經濟上的當務之急，同時在道德上也是必須的。該法案還將保護員工在與同事討論工資時免受報復，拜登對此表示，員工間不談論薪資是實現平等的關鍵障礙，因為對於不公平薪資的差距不知情，不平等才能一直存在。

根據全國女性法律中心的數據，全美女性的收入僅為男性的82%。因為性別工資差距，從今年開始職業生涯的女性，一生中會因性別工資差距而損失超過四十萬元。同時疫情對於女性又造成不成比例的打擊。自2020年2月以來，女性在全美失業人口中佔55%。根據全國女性法律中心數據，從3月份新增的就業 崗位中約有三分之二流向了男性。麥肯錫 （McKinsey）和牛津經濟研究院（Oxford Economics）的研究也顯示，女性的就業市場需要到2024年才能恢復到疫情之前的水平，相比男性整整晚了兩年。