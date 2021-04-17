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聖荷西急難救助會 線上談疫後中醫護理

記者陳程威／庫比蒂諾報導
北加州聖荷西急難救助協會將於24日舉行有關中醫的相關講座。（記者陳程威/攝影）
北加州聖荷西急難救助協會將於24日舉行有關中醫的相關講座。（記者陳程威/攝影）

北加州聖荷西急難救助協會16日於庫比蒂諾舉行記者會，介紹即將於美西時間24日下午3時於線上舉行的關於疫後中醫護理講座。會長李漢文、第一副會長韓中芬、顧問李萍萍以及僑務委員李文雄等都出席此次記者會。

長李漢文指出，新冠疫情肆虐社區已經超過一年。協會因應疫情也多次舉行相關講座。她說，疫情期間民眾久居家中，長時間的居家辦公更容易造成身體的相關部位的疲勞損傷。講員黃麗雪是灣區知名中醫師，將會為社區民眾帶來更多關於中醫調理方面的知識。同時，黃麗雪還將在講座中講述相關由新冠造成損害的調查報告等。

李漢文表示，急難救助協會不僅僅關心華人在灣區的緊急需求，同時也關心華人在灣區的生活品質與健康照護議題。

李萍萍則表示，黃麗雪師從台灣著名中醫師楊玲玲，在灣區富有聲譽。此次疫後身體講座將為鄉親們提供更多的關於身體護理以及調養的知識，相信將會幫助灣區廣大的工程師朋友們。此外，活動當天，協會也準備100元的現金答題抽獎活動。

李文雄表示，台灣的洗腎人口比例位居世界第一，其中有一大部分是因為中醫藥的濫用所致。李文雄希望灣區的華人民眾可以通過講座更好的了解安全用藥的程序，從而避免由於濫用中藥造成的傷害。

韓中芬表示，中醫文化歷史悠久，如能正確認知中醫文化將會對民眾調理由疫情造成的損害大有幫助。有意參與此次活動的民眾可以通過以下連結（https://global.gotomeeting.com/join/916042605）直接參與此次線上論壇。

灣區 疫情 華人

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