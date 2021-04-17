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華人創業故事／賴銘琪：台美經貿連結 矽谷是橋梁

記者江碩涵／灣區專題報導
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪（Ming-Chi Scott Lai）。（ 記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪（Ming-Chi Scott Lai）。（ 記者江碩涵／攝影）

45年來，世界日報一直扮演著美國華人忠實的信使與夥伴，幫助在美華人獲取新聞與生活資訊。不少華人移居美國後，創辦了自己的事業，世界日報也陪伴著創業家們在灣區、矽谷打拚的每一個重要時刻。在歡慶世界日報45周年的同時，我們也專訪了早期在灣區打拚的華人創業家們，從他們的故事，來看灣區華人的移民歷程與打拚經過。首篇專訪請到台僑在舊金山灣區的大家長──駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪，分析台灣移民在灣區的故事。

灣區在全美不僅是華人比例較高的區域，最大的不同就是灣區內的矽谷，幾乎是台灣人人叫得出來的地方，同時也是全美科技業、新創業和服務業重鎮，因此與台灣的經貿連結特別深厚。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪（Ming-Chi Scott Lai）指出，台灣公司在矽谷有分公司的超過90家，許多台灣耳熟能詳的公司在灣區矽谷幾乎都有成立分公司，例如台積電、聯電、廣達、友達、華碩、宏碁、台達電、日月光、仁寶、鴻海、旺宏、神達、中華電信、南亞、陽明、華航、長榮、台糖、第一銀行、兆豐銀行等，這是灣區與美國其他地方最大的不同。

他表示，舊金山灣區與台灣同以科技產業聞名世界，但雙方並非競爭關係，而是互補關係，進而形成穩健的產業夥伴鏈結，以半導體產業為例，矽谷IC設計業者及相關半導體設備業，與台灣晶圓代工業優秀的晶片製造能力及成熟的IC封裝測試產能，共同推動半導體產業發展，連帶地推動全球科技產業升級。

賴銘琪表示，台灣硬體製造能力搭配矽谷軟體業者，雙方「軟硬兼施」，開發出優質的智慧手機、平板、筆記型電腦等電子產品，讓全球消費者得以享有高品質的消費產品，加速提升生活科技化、數位化，而在未來雲端技術、AI、大數據、IoT及邊緣運算等前瞻技術發展下，矽谷與台灣產業奠基於過往合作基礎上，將擴大朝資料中心、電動車、5G通訊及電信安全等新興應用領域，深化彼此夥伴經貿關係。

台灣人移民灣區 分2階段

回顧台灣人移民到灣區的歷程，賴銘琪分析，大概可以用台灣留學生來美人數的變化，來區分為兩個階段。他表示，第一階段大約是1960年代到1990年代，當時台灣已有不少留學生來美，加上當時美國移民政策鬆綁，進而提升台灣人移民美國的機會。加上政府對重要技能的人士給予移民的優先權，許多高知識、高技術背景的人也因此受惠，情況在1980年代達到高峰，當時台灣來美國的留學生差不多5萬多人。值得一提的是，這段時期，也是台灣移民湧入矽谷「淘金期」，幾乎可說，台灣移民在矽谷的創業歷程，與矽谷的發展基本上是同步的。

賴銘琪表示，第二階段是1980年代末期至2000年後，也有許多投資移民來到灣區，不過當時台灣經濟發展、工作機會增加，來美留學人數逐漸減少，直到現在每年僅約2萬3000人左右，加上美國移民政策轉嚴，留學生畢業後要留下來較困難。因此現階段新移民的台灣人中，反而大多數是台灣公司外派到灣區工作後，在當地留下來的移民，也有不少人從事科技業，而這也是美國其他區域較少見的景象。

台美簽署備忘錄 加深合作

他表示，台灣僑胞在灣區從業類型其實相當多元，包括食品業、半導體業、紡織業、電子業及醫療業等，企業規模從數十人至數百人、上千人不等。為了加深台美貿易連結，2020年在台美經濟繁榮夥伴對話（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）中，雙方已簽署備忘錄，做為未來雙邊高階對話基礎，未來將接續科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查及全球健康安全議題進行討論，近期更進一步針對供應鏈舉行首場合作論壇，針對半導體供應鏈合作，進行討論。

賴銘琪表示，未來雙方除持續維繫互補夥伴關係外，也將進一步在技術研發、智慧財產權、營業秘密、及人才交流上加強合作，進一步深化台美貿易及產業連結。2020年12月14日台美也共同簽署「台美科學及技術協定」，將提供一個全面性的科技合作平台，未來也將邀集跨部會，與美方藉由創新的模式，加強科技方面的國際合作，建立兩國關鍵技術產業分工機制，定期舉辦關鍵技術對話會議，藉此確保台美間科技保護，成為繁榮互惠國際夥伴。

台灣 灣區 移民

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