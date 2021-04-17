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華人創業故事／經文辦事處經濟組深入攬才 加強台美雙邊對話

記者江碩涵／灣區專題報導
駐舊金山台北經濟文化辦事處經濟組組長陳愛蘭 。（ 記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處經濟組組長陳愛蘭 。（ 記者江碩涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處自2018年起設立經濟組，是經濟部的駐美單位，負責增進州政府經貿單位及工商團體友好關係、雙邊貿易及雙邊投資及技術合作等經濟事務。經濟組組長陳愛蘭2020年到任至今，雖然適逢新冠病毒疫情，但仍努力推動台美雙邊產業經濟活絡發展，並加強拜訪當地台僑的商會、協會、企業、店家等，成為當地商業界與政府間的溝通橋樑。

陳愛蘭分析，灣區矽谷的台灣僑胞在商業經濟界表現相當欣欣向榮，尤其在科技、醫療、生技、食品及服務業等，都有許多企業已在灣區服務開業多年，也是僑胞生活上信賴的幫手。她表示，經濟組除了加強台美雙邊投資與技術合作等事務外，近來也有一個相當重要的工作，就是延攬及招募人才，不僅可以建立當地人才資料庫，同時也讓台資企業有更好的機會可以找到人才。

受疫情影響 首度校園線上徵才

陳愛蘭說，經濟部以往都會籌組海外攬才團到歐美國家重要城市，包括灣區矽谷等地，辦理企業與人才一對一洽談會及人才座談會，協助參團廠商延攬優秀人才，今年因受疫情影響，駐舊金山辦事處經濟組首度參加校園線上徵才活動，透過數場團體徵才及一對一諮詢，歡迎舊山金灣區的人才加入台灣企業。

她表示，會中除了介紹台灣就業優勢以及Contact Taiwan攬才平台，並鼓勵與會學生加入會員，提高求職曝光度，增加成功就業機會；目前企業開出的職缺產業除半導體業外，還包括生技、金融、網通及軟體等產業職缺，工作地點除了台灣，也有北美、亞太及歐洲等地。

陳愛蘭分析，Contact Taiwan攬才網站平台由台灣經濟部建置，目前已有逾1800家台灣廠商及1萬8千位入才加入，掌握產業職缺需求、海外人才供給外，並提供友善、分眾服務等，其中也包含台灣產業優勢介紹，讓海外專業人士了解台灣產業國際競爭力，促使到台灣發展，讓矽谷優秀人才引進台灣，加深台美雙邊產業連結，驅動台灣新經濟模式。Contact Taiwan網址https://www.contacttaiwan.tw/main/index.aspx。

台灣 灣區 疫情

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