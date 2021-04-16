金山田德隆區亞裔多 市議員醞釀安全計畫

楊馳馬（左）與社區代表巡邏田德隆區。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 田德隆區（Tenderloin）是遠近聞名的遊民集散地，治安、衛生條件一直不佳。不少亞裔 都居住在區內的公共房屋、散房之中。因此該區議員也在醞釀一個安全計畫，保護亞裔居民。

4月15日，市議員楊馳馬（Matt Haney）與舊金山警局代表，多個社區團體人士在田德隆區進行巡邏，拜會商戶。楊馳馬辦公室也在積極制定這個社區安全計畫。

田德隆位於市政廳附近，區內大大小小的散房、公屋內，住著許多華裔、越南裔、寮國裔、泰國裔、菲律賓裔等亞裔，其中不少都是長者、低收入 等弱勢群體。近期反亞裔的襲擊案中，廖姓老伯在2020年被飛踢襲擊、亞裔經營的企業被威脅「槍殺華人」的事件，都是發生在田德隆區內。

楊馳馬表示，在當前針對亞裔長者的暴力襲擊事件中，他將與社區一起，制定和實施一個社區的安全計畫。楊馳馬所代表的選區包括田德隆、南市場、金銀島等。轟動全球的謝婆婆在市場街遇襲的事件也是發生在楊馳馬所代表的選區內。

據悉，屆時田德隆區將會整合多個亞太裔社區的機構資源，改善信息宣傳的方式，讓民眾能夠知道一個統一的信息發佈渠道，而無需到處尋找資源信息。另外，社區的治安不佳，毒販交易點遍佈，安全計畫中也將會確診區內的幾個「安全天堂」，就是讓民眾可以步入獲得幫助。

長期而言，在田德隆區內也將構建多族裔、跨文化的交流活動，同時爭取更多的市政撥款。社區青年中心（CYC）與田德隆區內的東南亞裔發展中心（SEADC），以及眾多的社區機構都將一起合作。