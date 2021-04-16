預算削減 舊金山市大移民英文課前景堪慮 社區籲保留

移民英文課教師羅劉淑芬與市議員馬兆明出席發佈會，強調移民英文課的重要性。（視頻截圖）

舊金山市立大學（City College）面臨財政赤字，因此需要削減預算 ，同時裁員 。其中，移民 英文課（ESL）受到的衝擊最大，開課數量前景難料。

4月15日，超過400人出席線上的發佈會，其中大多是市立大學的學生、教師，要求市立大學保留移民英文課程和教職員，幫助移民社區獲得發展機會。

所謂的移民英文課，全稱指的是「英語為第二語言」（English as Second Language）的學習項目，從基礎到高階分為不同的等級，供不同英文程度的移民來學習。有許多的移民通過學習英語來找工作，或者去考公民入籍的考試。此外也有許多長者的移民通過這些移民英語課，來和自己的孫子輩溝通。

許多的英文課主要是「非學分類」（non-credit）別的，主要是面向想要提高英文水平的移民，對於想要升讀四年大學、轉換學分的人而言影響不大。

移民英文課的老師羅劉淑芬（Fanny Law）表示，學習英文能夠幫助移民融入社會，找工作，這一點體現了移民英文課的重要性。她說，非學分的課程的重要性其實不亞於有學分課程，她和她的同事都希望大家和社區能夠支持成人學習者的免費教育。

她指出，1998年舊金山議會通過決議，敦促市政府各部門機構對於員工進行職業發展、員工培訓的時候，要善用市立大學的資源。她希望能夠重新開展這個合作。

市議員馬兆明出席當天活動，強調移民英文課對於社區很重要。對於移民而言，如果沒有這個課程，等於是向他們關上了經濟發展就業機會的大門。

他也指出，這類要削減課程的威脅並非新事，因為對於公立教育的資金補助一直都不夠。他也會持續和市立大學官方、市議會、市政府方面溝通，尋求可能的解決方法。

此前市立大學的校董會已經通過的表決，將會裁減160多位全職的教職人員。其中，移民英文課的全職教師被裁的最多，達19人。目前的裁員、預算縮減方案仍然是在初步草擬階段，正式裁員的安排將會在5月時出爐。