我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

預算削減 舊金山市大移民英文課前景堪慮 社區籲保留

記者李晗／舊金山報導
移民英文課教師羅劉淑芬與市議員馬兆明出席發佈會，強調移民英文課的重要性。（視頻截圖）
移民英文課教師羅劉淑芬與市議員馬兆明出席發佈會，強調移民英文課的重要性。（視頻截圖）

舊金山市立大學（City College）面臨財政赤字，因此需要削減預算，同時裁員。其中，移民英文課（ESL）受到的衝擊最大，開課數量前景難料。

4月15日，超過400人出席線上的發佈會，其中大多是市立大學的學生、教師，要求市立大學保留移民英文課程和教職員，幫助移民社區獲得發展機會。

所謂的移民英文課，全稱指的是「英語為第二語言」（English as Second Language）的學習項目，從基礎到高階分為不同的等級，供不同英文程度的移民來學習。有許多的移民通過學習英語來找工作，或者去考公民入籍的考試。此外也有許多長者的移民通過這些移民英語課，來和自己的孫子輩溝通。

許多的英文課主要是「非學分類」（non-credit）別的，主要是面向想要提高英文水平的移民，對於想要升讀四年大學、轉換學分的人而言影響不大。

移民英文課的老師羅劉淑芬（Fanny Law）表示，學習英文能夠幫助移民融入社會，找工作，這一點體現了移民英文課的重要性。她說，非學分的課程的重要性其實不亞於有學分課程，她和她的同事都希望大家和社區能夠支持成人學習者的免費教育。

她指出，1998年舊金山議會通過決議，敦促市政府各部門機構對於員工進行職業發展、員工培訓的時候，要善用市立大學的資源。她希望能夠重新開展這個合作。

市議員馬兆明出席當天活動，強調移民英文課對於社區很重要。對於移民而言，如果沒有這個課程，等於是向他們關上了經濟發展就業機會的大門。

他也指出，這類要削減課程的威脅並非新事，因為對於公立教育的資金補助一直都不夠。他也會持續和市立大學官方、市議會、市政府方面溝通，尋求可能的解決方法。

此前市立大學的校董會已經通過的表決，將會裁減160多位全職的教職人員。其中，移民英文課的全職教師被裁的最多，達19人。目前的裁員、預算縮減方案仍然是在初步草擬階段，正式裁員的安排將會在5月時出爐。

移民 裁員 預算

上一則

聖他克拉拉縣過半16歲以上居民 已打了1劑疫苗

下一則

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

延伸閱讀

林書豪訪金山華埠 低調半日遊 慷慨給小費

林書豪訪金山華埠 低調半日遊 慷慨給小費
人肉沙丁魚罐 德州偷渡客冒死塞車底

人肉沙丁魚罐 德州偷渡客冒死塞車底
華裔督察：遏制仇恨犯罪 挺身報警是最好方式

華裔督察：遏制仇恨犯罪 挺身報警是最好方式
安蒂奧克排華 近150年前 中國城遭縱火燒毀

安蒂奧克排華 近150年前 中國城遭縱火燒毀
邦塔獲任加州檢察長 妻宣布參選 角逐丈夫參議員職缺

邦塔獲任加州檢察長 妻宣布參選 角逐丈夫參議員職缺

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
嬌生疫苗出包供應量銳減，加州下周疫苗供應量將因此減少。（美聯社）

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

2021-04-09 01:16
CDC調查美國新冠死亡首例，尚無定論。(取自CDC官網)

美新冠死亡首例恐非聖荷西婦人 衛生官員：可能更早

2021-04-09 11:19
灣區不是美國唯一有出走潮的地區。(Getty Images)

疫情「出走潮」 金山不是第1名

2021-04-08 15:13
三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進 ／攝影）

三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪繳獲槍枝

2021-04-12 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...