聖他克拉拉縣過半16歲以上居民 已打了1劑疫苗

聖縣社區疫苗接種點欠缺相應的中文服務。（記者陳程威／攝影）

聖他克拉拉縣官員日前宣布，開放所有居住或生活在聖縣的16歲及以上的民眾疫苗 接種資格。截止15日下午2時，已有過半16歲以上聖縣居民接受了至少一劑的新冠疫苗注射。然而正如丕優(Pew)研究中心的關於收入不平等的調查顯示，亞裔 是美國所有族裔中，族群內部收入差距最大的。但亞裔也是聖縣族裔中疫苗接種比例最高的族裔，已有超過56%的亞裔居民完成至少一劑疫苗接種。然而對於很多新移民 ，特別是不說英語的新移民，疫苗預約仍然困難重重。

在許多華人建築工、一線廚師、華人農場工人以及許多無證移民中，仍然有許多人因不懂英文而無法進行疫苗預約。薛師傅是一位移民來美國超過6年的廚師。與許多一線移民勞工一樣，薛師傅不會英文，也不知道如何預約疫苗。

「我真的很想打疫苗，但是我不會英文，也沒有電子郵箱，真的不知道如何預約。」薛師傅表示，疫苗接種的具體頁面都是英文，對他來說完全就是天書。

記者幫助薛師傅成功預約了由縣府與史丹福疫苗中心合作的社區疫苗接種中心。然而發現，社區疫苗接種中心並沒有配備相應的中文服務。現場職員也無一人能夠使用中文。在進行疫苗接種前的登記之時，必須由記者充當翻譯才能幫助薛師傅順利進行疫苗施打的登記。

現場工作人員表示，若需要中文服務要通過英文告知，之後接種站通過電話熱線提供相應的中文服務。在疫苗接種時，疫苗接種站也沒有專門使用中文或者越文的服務人員為薛師傅進行疫苗接種的服務。在疫苗接種後，也沒有相關的工作人員使用中文提醒薛師傅登記第二針疫苗施打。

「我們真的是被這個社會與政府忽略的一群人，在這裡，不會英文你必須要事事求人。政府機關根本沒有提供足夠的中文服務。」薛師傅說。