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玉山講座 周六線上談疫情下心理健康

記者李榮／灣區報導
美西玉山理事、史丹福醫院醫師談景佩，將主持玉山講座。（美西玉山提供）
美西玉山理事、史丹福醫院醫師談景佩，將主持玉山講座。（美西玉山提供）

美西玉山科技協會宣布，將與新英格蘭玉山科技協會合作，17日（周六）下午1時30分共同在線上舉辦「玉山講座」，邀請提倡精神健康的非牟利組織Caminar執行長克羅蒂亞（Mark Cloutier）與美西玉山理事暨史丹福醫院醫師談景佩（Marilyn Tan）線上對談，主題為「疫情下的心理健康」（The Mental Health Epidemic within Pandemic）。

美西玉山介紹，在當日的對談中，將介紹「如何了解自己和周圍親友們是否有行為和心理健康問題的徵兆」、「怎麼樣開口與關心的親友溝通」、「心理健康如何影響到身體健康」、以及「近來亞裔遭受歧視問題的心理因應之道」等議題。

美西玉山科技協會指出，新冠肺炎（COVID-19）已超過一年，人們在生活、工作、家庭以及社區經歷巨大變化，面對各方面的挑戰，許多人遭受創傷、覺得被孤立，有些人還歷經喪親之痛。這類的心理健康問題，對於青少年、年輕人和老年人來說，更是首當其衝。

另一方面，在亞裔文化中，常常避談行為與心理健康問題。然而，近來歧視與仇視的事件頻傳，很多亞裔的壓力和焦慮與日俱增，講座中也會提及心理層面的因應方式，提供專業的建議。

當日講座主講人Caminar執行長克羅蒂亞畢業於柏克萊加大公共衛生碩士，曾在舊金山基金會青少年健康中心、凱薩家庭基金會、舊金山愛滋基金會等擔任領導社區服務的工作，並且曾共同出版心理健康書籍「Prevent, Screen, Heal: Collective Action to Fight the Toxic Effects of Early Life Adversity」一書。

主持人談景佩是美西玉山理事，也是史丹福大學醫學院內分泌學診所主任與該院臨床副教授。談景佩在佛利蒙出生長大，柏克萊加大畢業後進入波士頓大學醫學院，現在是內科和內分泌科雙專業醫師。

活動採線上對談，並以英文進行，有興趣者可至玉山網站免費報名。網址：www.montejade.org。

柏克萊加大 亞裔 歧視

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