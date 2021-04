玉山講座 周六線上談疫情下心理健康

美西玉山理事、史丹福醫院醫師談景佩,將主持玉山講座。(美西玉山提供)

美西玉山科技協會宣布,將與新英格蘭玉山科技協會合作,17日(周六)下午1時30分共同在線上舉辦「玉山講座」,邀請提倡精神健康的非牟利組織Caminar執行長克羅蒂亞(Mark Cloutier)與美西玉山理事暨史丹福醫院醫師談景佩(Marilyn Tan)線上對談,主題為「疫情下的心理健康」(The Mental Health Epidemic within Pandemic)。

美西玉山介紹,在當日的對談中,將介紹「如何了解自己和周圍親友們是否有行為和心理健康問題的徵兆」、「怎麼樣開口與關心的親友溝通」、「心理健康如何影響到身體健康」、以及「近來亞裔 遭受歧視 問題的心理因應之道」等議題。

美西玉山科技協會指出,新冠肺炎(COVID-19)已超過一年,人們在生活、工作、家庭以及社區經歷巨大變化,面對各方面的挑戰,許多人遭受創傷、覺得被孤立,有些人還歷經喪親之痛。這類的心理健康問題,對於青少年、年輕人和老年人來說,更是首當其衝。

另一方面,在亞裔文化中,常常避談行為與心理健康問題。然而,近來歧視與仇視的事件頻傳,很多亞裔的壓力和焦慮與日俱增,講座中也會提及心理層面的因應方式,提供專業的建議。

當日講座主講人Caminar執行長克羅蒂亞畢業於柏克萊加大 公共衛生碩士,曾在舊金山基金會青少年健康中心、凱薩家庭基金會、舊金山愛滋基金會等擔任領導社區服務的工作,並且曾共同出版心理健康書籍「Prevent, Screen, Heal: Collective Action to Fight the Toxic Effects of Early Life Adversity」一書。

主持人談景佩是美西玉山理事,也是史丹福大學醫學院內分泌學診所主任與該院臨床副教授。談景佩在佛利蒙出生長大,柏克萊加大畢業後進入波士頓大學醫學院,現在是內科和內分泌科雙專業醫師。

活動採線上對談,並以英文進行,有興趣者可至玉山網站免費報名。網址:www.montejade.org。