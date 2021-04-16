感恩母愛大會 5月8日「雲」同歡

中國國民黨美西直一分部與全美中華婦女會將舉辦母親節慶祝大會。（記者李榮／翻攝）

中國國民黨美西直一分部以及全美中華婦女會日前宣布，為慶祝母親節、宏揚母愛精神，並且發揚孝道、增進親子關係，將於5月8日（周六）下午2時舉辧慶祝母親節感恩母愛大會。今年因疫情 的關係，慶會改為線上舉行，但主辦單位除了準備2000多元的紅包摸彩以外，僑教中心主任閻樹榮等人也會線上開唱炒熱氣氛，讓大家能一家老小共同上線「雲同歡」。

活動主辦人之一沈慧指出，天下的媽媽都非常偉大，在家為兒女辛苦勞心勞力一輩子，只有付出，不求回報。5月的母親節是華人文化之中最重要的節日之一，過往每年都會在僑教中心舉辦大型的母親節慶祝活動表揚母親，也向媽媽們表達最深的愛意與謝意。但今年因為疫情依然未完全結束，因此改為線上舉行，希望僑胞還是能踴躍參加，共同歡慶母親節。

她介紹，當天的活動節目精采豐富，有徵文比賽得獎作品介紹、活動錄影、餘興節目及紅包摸彩等。同時也邀請到僑教中心主任閻樹榮將演唱「魯冰花」、美國加州 排舞協會演出「母愛」、馬美玲師生表演的「天下的媽媽都是一樣的」、儀容、陳宗義的勁歌熱舞「Nobody」，沈慧、簡啟的相聲「牛年說牛話」，舞蹈研習班長綢扇舞「古月照今塵」等。期待透過各種不同類型的節目，給觀眾帶來輕鬆愉悅的心情。

此外，主辦單位當天準備了2000多元、共計60多個紅包作為摸彩。當天線上會用電腦抽出幸運中獎者的名字，欲參加摸彩者務必在活動前兩日（5月6日）前登記。電郵：[email protected]。為避免同名同姓，必須提供中英文名字及電話號碼。一台機器（手機、電腦或iPad）一個名額，得獎者務必在線上才能有領獎資格。活動Zoom Meeting ID：998 806 3500。密碼：2021。