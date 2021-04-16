聖縣全新兒童倡導中心 職員無人能說中文

兒童倡導中心的訪談室。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉縣15日建成全新兒童倡導中心（Children's Advocacy Center），將為遭受身體虐待和性虐待的兒童提供相關服務。兒童倡導中心員工介紹，聖縣全新的兒童救助中心將聚合相關的心理諮商醫療服務，以及檢察官面談等服務。中心的建設是由在聖縣議員辦公室與聖縣地檢處以及聖荷西 警局合作下建設的。

這個倡導中心使用了與以往司法檢察體系不同的對兒童友善的環境設計。中心人員表示，希望能夠盡量減輕對於兒童造成的二次傷害。在訪談室，也裝有紀錄儀器用以紀錄訪問資料，進行司法程序。同時，還設有家庭中心等。中心職員介紹，全新的兒童倡導中心配備有相關的住房食物等弱勢兒童亟需的資源。提供包括中文在內的多語種兒童書籍。

兒童倡導中心內部的醫療服務區。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，雖然建立兒童倡導中心已經在全國成為潮流，但是聖縣有能力做得更好。

聖縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，這個中心是聖縣為之奮鬥20年才成功建立，她希望能夠幫助受到傷害的兒童從創傷中恢復過來。

馬塔希望新中心為受害者帶來公正與治癒。（記者陳程威／攝影）

聖荷西新任警察 局長馬塔（Anthony Mata）則表示，希望該中心能夠為受害者帶來正義以及治癒。

聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，遭受到傷害的兒童與青少年需要能夠提供幫助與支持的環境，而最新開設的兒童倡導中心將是一個對於受到創傷的青少年來說是完好的環境。

查維茲表示聖縣有能力將兒童倡導中心做得更好。（記者陳程威/攝影）

雖然中心的醫療服務中心配備有電子翻譯軟件，但在這一全新的聖縣兒童倡導中心的職員中，無一人能夠流利使用國語、粵語或越南 語。

美國心理學會研究顯示，由於貧窮和歧視，少數族裔的青年和家庭更有可能遭受到創傷事件，移民的青年和家庭可能尤其受到威脅。