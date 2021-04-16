保釣風雲50年論壇 僑社大老細數過往

保釣人士舉辦50年的紀念論壇。（記者李榮／翻攝）

美國政府50年前決定將琉球群島的主權歸還日本 時，也將釣魚台 列嶼的管轄權移交給日本。當年日本一宣稱擁有釣魚台列嶼的主權，大批主要是來自台灣 與香港的留學生發起遊行示威，反對美日私相授受，侵犯中國的領土與主權，也揭開了保衛釣魚台運動。

每年的4月10日是保釣人士公認的全球紀念日。僑路大講堂與魯國明及李止宜聯合舉辦「保釣風雲50年論壇」，邀請傳統僑社大老池洪湖、老保釣花俊雄、曹贊文、張碚、前進釣魚台魯國明、台灣代表林深靖等人擔任嘉賓，探討保釣運動的發展歷史與最新情況。

花俊雄表示，70年代保釣是海內外中國知識分子（主要是港台兩地的大學生和留學生）覺醒、反思、批判、認同和回歸的過程。再加上日本有侵華歷史，造成中華民族主義的情緒油然而生，保釣運動也應運而起。

池洪湖談到，他1969年10月隨紐約華人進步會第一次參加保衛釣魚台示威活動，就深受感動。

曺贊文表示，保釣還沒有完成目標，畢竟目前釣魚台還是在日本的行政控制之下。魯國明回憶，空降釣魚台秘密任務1997雖然失敗，「但是覺得這種保釣精神，至今回想起來仍然覺得不虛此生」。

他們表示，美日兩國政府至今仍然緊密攜手，無視釣魚台的真正主權，「當今的保釣運動更加迫切，參與維護釣魚台（島）主權的完整神聖且重要。」