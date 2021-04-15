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安蒂奧克排華 近150年前 中國城遭縱火燒毀

編譯組／灣區電
安蒂奧克排華歷史近百年。安蒂奧克旅館於1926年拆除，工人發現由華裔居民建造的秘密地下隧道，可供日落後通行。根據1851年法規，華人居民不被允許在天黑後在街道行走。(安蒂奧克學會暨博物館)
安蒂奧克排華歷史近百年。安蒂奧克旅館於1926年拆除，工人發現由華裔居民建造的秘密地下隧道，可供日落後通行。根據1851年法規，華人居民不被允許在天黑後在街道行走。(安蒂奧克學會暨博物館)

在安蒂奧克(Antioch)1876年燒毀中國城之前，他們禁止華人日落之後在城市行走。為了每晚能在下班後返家，華裔居民修建一系列隧道，將商業區與濱水區連接，一個小中國城與船屋成為移民定居點。但只是短暫安全，隧道上的門外的暴力威脅正在醞釀。

「沙加緬度蜂報」1876年報導，安蒂奧克公民努力擺脫華人。1876年4月29日，一名安蒂奧克醫生對公眾宣布他治療的少數年輕人有性病跡象，醫生用手指著華人性工作者。憤怒立即橫掃城鎮，暴民快速形成。一些輿論催促謀殺女性，40多名憤怒白人男性在中國城挨家挨戶告訴屋內住戶，必須於下午3點離開，沒有例外。

於是出現恐怖景象：一群害怕的華人移民帶著隨身財產在碼頭排隊，等待渡輪前往舊金山與士德頓的渡輪。「信使報」寫道，白人對華人的怒火正開始燃燒。

在掏金熱的幾十年後，沒有一個移民團體像華裔那樣被憎恨。這種種族仇恨在加州很普遍。失去工作的低技能勞工白人抱怨華人未能融入美國社會(同時又禁止他們進入學校、社交場合甚至公共街道)，並且指控他們是入侵者。

「洛杉磯先驅報」1876年宣稱，反華情緒是正確、愛國、並且在各方面都是站在美國人的立場。到了1870年代，加州已從安蒂奧克的街道禁令等地方法令，轉變建立整個反華政黨。舊金山人肯尼(Denis Kearney)自己是愛爾蘭移民，成立加州工人黨，目標是消弭華裔勞工，並自創惡名昭彰的口號：「中華人必須走」(The Chinese must go!)，反對公司雇用華人或蒙古人。三年後，聯邦排華法案禁止華人勞工和移民。

由於反華仇恨與動盪，加州白人開始在中國城縱火。燒毀華人定居點很容易，因為法律經常限制他們僅能居住在部分城鎮，大家都聚集在同一個街區。安蒂奧克的中國人被清空的第二天夜裡8時，有人在中國城縱火。到了清晨，中國城除了兩座建築物，全被夷為平地。

反對安蒂奧克暴力行為的唯一聲音，是舊金山知名居民諾頓(Emperor Norton)。他在「屋崙論壇報」寫道：「安蒂奧克暴動是美國人的恥辱(The Antioch riot is a disgrace to Americans.)」，並且下令康曲科士達大陪審團起訴反華領袖，將他們繩之以法，保護美國人、其他外國人與在中國的商業。

1876年的事件對安蒂奧克人口分布影響了一個世紀。儘管部分華裔的確最終回到該地區經商，但幾乎沒人會對再次永久定居感到安心。近100年後，1960年安蒂奧克人口普查紀錄，在1萬7000人口中，99.6%是白人，僅有12名華人居民。但是，隨著安蒂奧克人口激增，情況於80、90年代開始改變。因無法負擔舊金山房價的通勤者選擇康曲科士達縣城鎮。1990年人口普查6萬2000名居民中，有3043人為亞裔。2010年人口普查顯示，亞裔人口有10%，白人成為該地區少數族裔。

華人 中國 移民團體

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