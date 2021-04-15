安蒂奧克市長：願為排華歷史承認錯誤 將補償灣區華裔

安蒂奧克市長願為排華歷史錯誤補償灣區華裔。(電視新聞截圖)

安蒂奧克市長索普(Lamar Thorpe )14日召開記者會介紹提案，將為排華歷史承認錯誤，對「城市創建社區之手 (hands of the city’s founding community)」的灣區華裔 美人社區做出補償。

索普期望，在安蒂奧克創建「中國城歷史區(」Chinatown Historic District)，並設立市中心社區壁畫計畫，以紀念安蒂奧克歷史悠久的華裔社區。陳列品可能包括城市內約價值5萬元標牌板，以及安蒂奧克歷史協會(Antioch Historical Society)現存實物展覽。

索普也表示，將提出一個正式道歉，向100年前在城市內發生「威嚇華裔移民」(terrorizing of Chinese immigrants)事件致歉。排華歧視不只在過去發生。他指出，全美近來針對亞裔 美人社區的仇恨煽動性犯罪日益增多，其中包括發生在安蒂奧克市內唯一亞洲雜貨店「Country Square Market」，發生2起分別針對50歲與70歲亞裔婦女的暴力襲擊與搶劫案件。

他表示，自己可能是第一個、也是唯一一位灣區對華裔社區提出道歉的市長。他說，從未聽聞有人對恐嚇華裔裔民道歉。道歉無須花錢，僅需開放心胸承認錯誤行為，並請求原諒。

康曲柯士達社區學院學區主席李建（Andrew Li）表示，道歉與歷史標記別具意義。他認為，見到各界對華裔的支持，非常重要，希望平等對待彼此，建立讓大家都感到安全的社區。

其實，承認排華錯誤對索普特別有意義。他是一名非裔，也期盼聽見美國對奴役非裔行為做出補償。他說，每天都承受痛苦，大家都看到奴役制度對這個國家造成的後果。

索普表示，在參觀安蒂奧克城市之後，受到啟發想要創建歷史街區、向華裔移民致敬。此外，他也將簽署一項宣言，譴責當前反亞裔與太平洋島民仇恨犯罪和情緒。

索普在他個人臉書上接獲有關他提案的正反兩面批評。然而，大部分民眾認為，樂於見到改變，感謝索普對亞太裔社區的支持。