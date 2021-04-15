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陳時中線上聊防疫 5/7與台僑有約

記者李榮／灣區報導
陳時中將透過網路，與台僑直接對談。（報系資料照片）
陳時中將透過網路，與台僑直接對談。（報系資料照片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情延續至今，台灣防疫上的表現不俗，其中衛福部部長陳時中自疫情爆發以來就一直帶領台灣防疫，扮演很重要的角色。民進黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會將於5月7日（五) 晚間6時，邀請陳時中上線擔任「北美台僑有約直播」的貴賓，分享台灣防疫經驗，以及如何一起推動台灣進入世界衛生組織。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦指出，疫情下大家很難面對面接觸，但透過網路，還是能分享資訊。民進黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會持續合辦「與台僑有約的直播」講座系列，自去年9月開播以來已舉辦多場，包括首次講座邀請台灣的副總統賴清德談論台灣在防疫上的成果，去年11月邀請到駐美代表蕭美琴談論台美關係與未來的發展，今年1月邀請到僑委會委員長童振源分享台僑在海外的重要性與如何壯大台灣，3月份再邀請到台灣前文化部長鄭麗君，討論如何讓世界愛上台灣，從台灣文化扎根到文化傳播。

他進一步指出，全世界在這次新冠肺炎疫情都受到嚴重影響，而台灣是排名前幾名的防疫模範國家。今年5月24日時，世界衛生大會（WHA）又會在瑞士日內瓦召開，「我們要讓全世界知道，台灣是一個非常有能力幫助他人的國家。所謂Taiwan can help。所以，這次邀請衛福部部長陳時中擔任直播貴賓。陳時中會藉由網路視訊直播的方式，與台僑一起分享如何推動台灣進入世界衛生組織。」

張正邦也指出，當日會有20分鐘的問答時間。如果僑胞有問題希望陳時中親自解答，可以在5月3日之前，將問題電郵到[email protected]

當天「北美台僑有約直播」講座將在臉書、YouTube、Twitch、Periscope等平台直播，臉書網頁：https://www.facebook.com/rockthespotevent

台灣 陳時中 防疫

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