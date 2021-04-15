龐培歐吃台灣鳳梨果乾 獲邀遊台

龐培歐在社交媒體上秀出自己邊下棋、邊吃台灣鳳梨乾的照片。（取自龐培歐臉書）

曾任川普政府國務卿龐培歐 （Mike Pompeo），幾天前在社交媒體推特 （Twitter）與臉書（Facebook）放上一張照片，畫面中龐培歐一邊玩西洋棋，一邊品嘗來自台灣 的鳳梨乾，還在照片旁邊的文字說：「身為自由的擁護者，正享用台灣鳳梨乾，將軍。(As a proponent of freedom, enjoying some Taiwanese dried pineapple. Checkmate.)」。

包括立法委員周春米、林俊憲等多位台灣的民意代表，台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安、桃園市資科局長余宛如政治人物，以及北美洲台灣商會聯合總會吳怡明等人，都在照片下方留言，除了向龐培歐致謝以外，也邀請龐培歐到台灣訪問。台南市長黃偉哲還發現那包龐培歐吃的鳳梨乾是產於台南官田，進一步希望龐培歐到台南參訪。

牙醫師、北美洲台灣商會聯合總會長吳怡明則是在下方回應說：「身為北美洲台灣商會聯合總會的總會長，我歡迎你到台灣，並且幫助我們（台灣）加入世界衛生組織（WHO）。」

據中央社的報導，駐美代表蕭美琴證實，龐培歐吃的那包鳳梨乾是她先前送給龐培歐的伴手禮。蕭美琴並在推特表示，很高興看到龐培歐喜歡台灣鳳梨乾。