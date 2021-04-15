男子搶灣區21店 稱為兒治病籌錢遭識破

根據最近公布的法庭紀錄，一名涉嫌搶劫灣區 21家商店的聯合市男子據稱告訴店員，他急需錢來幫助他的兒子，因為他正處於失去醫療保險 之際。這些搶劫大多發生在去年一個月內。

但去年11月，當40歲的拉米雷斯（Nelson Ramirez）被捕並接受佛利蒙警方詢問時，他的故事就穿幫了。據報導，他告訴調查人員他沒有任何孩子。警方通過採訪他的兄弟了解到，拉米雷斯有因賭博而導致的財務問題。

拉米雷斯是通過監控錄像被確定為嫌疑人的。當他去年被捕時，當局發現的衣服和一把仿製的手槍，與灣區數十起商店搶劫案中的嫌疑人使用過的衣物和手槍相仿。根據申訴書，在他接受採訪時，警方讓拉米雷斯試穿了與劫匪服裝相似的面具和帽衫。

根據刑事申訴書，劫匪不止一次聲稱他的兒子急需治療，並為自己的所作所為道歉。聯邦檢察官已經對拉米雷斯提出了搶劫指控，預計將在未來幾天會對他進行追加起訴。

「我需要幫助，我的兒子生病了，我沒有保險。我就要失去我的保險，我沒有工作。」據稱拉米雷斯在去年11月從收銀台要錢時這樣告訴東灣雪佛龍的店員。「我不會傷害你們的，我兒子病得很重，把錢都給我。」

但在一個月前的海沃加油站搶劫案中，拉米雷斯據說揮舞著一把仿製槍枝，聲稱武器是真的，並威脅要射殺店員。在法庭紀錄中，當局說這名婦女因為擔心自己的生命，交出了一疊20美元的鈔票。

自3月初被指控以來，拉米雷斯已多次出庭，但聯邦法官尚未裁定在指控未決期間，是將他繼續羈押還是將他釋放。根據法庭紀錄，裁決應該在5月初做出。在此期間，他仍被關押在縣監獄 裏，處於無保釋狀態。如果罪名成立，拉米雷斯將面臨最高20年的聯邦監禁。