木薯粉西岸港口卡關 奶茶店波霸珍珠告急

波霸短缺，灣區和美國其他地區的奶茶裡可能很快就沒有珍珠了。(美聯社)

來自亞洲裝著耐嚼的木薯球的海運集裝箱，堆積在西海岸港口，推遲了全國對該貨物的供應。波霸奶茶批發商說，他們的奶茶訂單沒有到，也不知道什麽時候能拿到貨。這意味著對整個灣區 的波霸奶茶店，乃至全國其他地區的波霸奶茶店來說，以之為名的波霸即將脫銷了。

「在接下來的一周左右時間，木薯粉將成為一種奢侈品，因為沒有人會有，海沃Leadway International 公司的高級銷售黃（音譯）經理（Tommy Huang）說，該公司是北加州最大的波霸供應商之一。

雖然對於主要銷售茶和其他帶有黑色木薯球飲料的大多數美國 波霸店來說，使用的波霸來自台灣 ，但即便那些從海沃的美國波霸公司當地取材的店鋪，也可能會出現供應量減少的情況；因為來自世界木薯澱粉的主要生產地泰國的海運集裝箱被卡在了海裡。沒有木薯澱粉就不可能制作波霸。

據黃介紹，這是Leadway International公司第一次預計到波霸會用完。在疫情發生的早期，因為很多灣區的波霸店都被暫時關閉，該公司保持了大量的木薯球供應。盡管銷售額大幅下降，但公司波霸的庫存得到了保證，未受不可預測的國際運輸的影響。

即使Leadway很快就能拿到貨櫃，該公司也未必能向全國所有客戶充足地供應波霸。這意味著當地的波霸店可能會波霸賣磬，短暫補貨，然後再次斷貨。

「木薯粉短缺還將持續相當長的一段時間。」黃說，但他預計最多兩個月供應應該會趕上。