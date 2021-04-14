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金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

乘車、送餐需求回升 Uber大舉招聘司機

編譯組／美聯社舊金山電
疫苗接種率上升，Uber大舉招聘司機。（美聯社）
疫苗接種率上升，Uber大舉招聘司機。（美聯社）

由於面臨創紀錄的乘車和送餐需求，網約車公司Uber正在提供新司機包括簽約獎金等一系列激勵措施。

Uber 日昨表示，他們3月的訂單數量（包括送餐和乘客服務）達到了歷史最高水平。

在一份政府文件中，這家公司表示，去年新冠病毒封鎖避疫期間，乘車需求大幅下降，但隨著美國每天新冠疫苗接種人數超過三百萬人次，乘車需求恢復速度超過預期。一些人出於對感染的恐懼，仍避免乘坐公共交通工具，可能會進一步刺激對Uber和Lyft等服務的需求。

Uber上個月乘客訂單達到了自去年3月以來的最高水平，年度業績上個月也達到300億美元的幅度。去年，Uber的乘客營業額為264億美元。

Uber Eats 3月份的配送量創下歷史新高。隨著越來越多的地區逐步開放餐廳，對Uber來說可能是一個積極有利的信號，因為這意味著人們在疫情期間養成的一些習慣可能會繼續保持下去。

該公司表示，食品配送從去年3月起猛增150%，年營業額達到520億美元。

上周，Uber宣布提供2.5億美元的簽約獎金和其他福利吸引更多司機。該公司表示，去年需求枯竭時，有許多司機放棄不幹了。但Uber表示，現在的求職需求已超過了Uber待命司機數量。

另一項福利是Uber與Walgreens藥房的合作，讓司機接種疫苗更為容易。

然而，有些人仍然認為，把駕駛當作職業的風險太大。上個月，一名女子因為Uber司機要求她和其他乘客戴上口罩，涉嫌對著司機咳嗽並口出侮辱之言，另一名同行乘客還向司機噴灑胡椒粉而被捕。

部分司機可能還在觀望，看Uber是否會在薪酬和福利上給些甜頭。在英國最高法院作出裁決後，Uber上個月被迫將其在英國的司機歸類為雇員，而非自雇人士。Uber 12日表示，已經開始對其英國司機進行歷史性的理賠。

Uber股價周一上漲近5%，至每股60.40元。

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