竟用Google翻譯！租金援助申請平台翻譯差被罵了

社區代表舉例表示，申請平台的翻譯服務差，令人難以理解。（視頻截圖）

加州政府出台了租金 援助計畫，幫助在疫情 之中欠租的低收入租客 群體。計畫已經實施了一個月，相關的問題也浮出水面。

4月13日，多個社區團體召開新聞發布會，怒斥這個租金援助申請平台的翻譯服務、多語言服務很差，對於移民社區、不說英文的弱勢群體而言形成巨大障礙，讓他們的申請這些資金的時候形成困難。

華協中心的雷冬燕表示，許多的服務行業人士，像是餐廳、酒店的職員，在疫情中都丟了工作，他們也都符合這次租金援助計畫的申請資格。但是這部分人，許多都是華人移民，英文並不流利，如果申請的網站沒有提供準確的多語言服務，那麼形同是把這些移民申請者拒之門外。

華協中心雷冬燕（上）與華人進步會劉茂琦（下）出席發布會。（視頻截圖）

她也舉例表示，申請的網站只有英文，同時使用的是Google翻譯，所以很多的內容翻譯之後都不準確，讓人理解起來會產生障礙。像是英文的「Return」的按鈕，意思是回到前一個頁面，但選擇了Google中文翻譯之後，這個按鈕卻變成了「回國」，令人摸不著頭腦。

同時，網上的申請也是Google翻譯，沒有紙本的做法，對於那些對於電腦操作不熟悉、選擇傳統紙本申請的人而言，使用電腦申請也是不小的挑戰。另外，雷冬燕也說，這個租金申請計畫也有中文熱線，但是很難打通，而且無法用電話來完成申請。

華人進步會行政主任劉茂琦出席發布會，表示這不僅僅是一個語言服務的問題，而是多族裔公平公義的問題。

所謂的加州租金援助計畫，指的就是「Housing Is Key」的租金補貼計畫，符合申請的人士需要符合多個條件，包括疫情影響收入減少，或已成功申請失業金，或因疫情導致支出上升，或因疫情導致其他經濟困難。能夠顯示到租客有房屋危機，例如有欠租、欠水電煤費、收到逼遷通知；申請者的地區收入中位數（AMI）在80%以下。

援助範圍包括：過去的欠租（2020年4月至2021年3月），將來的租金（2021年4月至6月），拖欠的水電煤氣費（帳單需是租客名下的）。需要注意的是，並非是全額援助。同時，參與這個計畫，也需要房東和租客共同參與。如果房東同意參與此計畫，那麼這個援助金就會為租客支付2020年4月1日至2021年3月31日期間的欠租的80%，即房東必須同意免除剩下的20%欠租。

華協中心、華人進步會，協同多個社區住房團體也已經致信加州官方，要求官方做出整改。目前州府官方只是做了簡單回應。

申請網址是：HousingIsKey.com。華協中心的中文諮詢熱線是：415-984-2749。目前華協中心已經幫助了大約40人完成申請。