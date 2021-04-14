我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

警員穆倫斯偕陳錫澎、義工巡邏隊 華埠發空氣喇叭

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警員穆倫斯（中），屋崙華埠商會主席陳錫澎（右）和華埠義工巡邏隊，13日在華埠拜訪商家，發放100多個空氣喇叭。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙警員穆倫斯（中），屋崙華埠商會主席陳錫澎（右）和華埠義工巡邏隊，13日在華埠拜訪商家，發放100多個空氣喇叭。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙警員穆倫斯（Daniel Mullens）、屋崙華埠商會主席陳錫澎和華埠義工巡邏隊，13日在華埠拜訪商家，發放100多個空氣喇叭（air horn）作警報器用。華埠金寶石餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）說，自從巡邏隊步行後，華埠治安明顯好轉，一些罪案大幅下降。而陳錫澎表示，市府新增1000萬基金，希望經過溝通，部分撥款增加警力到華埠。

太平洋建築公司（Pacific General Construction）總裁唐光儀（Ray Tong）捐贈一批空氣喇叭，華埠商會也籌款購買一些。穆倫斯、陳錫澎和華埠義工走街串巷，向商戶問好，除了免費贈送空氣喇叭，還送了仇恨犯罪報警資料，口哨等。希望商戶發現異常情況，迅速吹哨和按響空氣喇叭，一方面震懾賊人，引起周邊市民注意。義工聽到聲音，也會衝過來現場干預。

警員穆倫斯（右）、華埠商會主席陳錫澎（中）正在華埠商戶（左）溝通。（記者劉先進 ...
警員穆倫斯（右）、華埠商會主席陳錫澎（中）正在華埠商戶（左）溝通。（記者劉先進 ／攝影）

商戶：罪案下降，華埠治安好轉

傅宏基的店鋪此前曾四次遭遇劫匪入室搶劫顧客手中零錢、迅速逃離現場的案件，其中兩次，店員認出劫匪模樣，大聲驅趕他離開。傅宏基表示，自從義工巡邏後，華埠治安明顯變好，類似進入店鋪盜竊或搶劫的案件減少很多。義工如今來發放空氣喇叭，讓人溫暖。不過，店鋪還是有一些瑣碎的事件發生。有一些遊民會忽然衝入店內，抓起裝滿白糖的調味瓶，往自己手中的杯子倒。懷疑這些人吸毒之後喉嚨乾癢，所以想吃點糖克服。一般這種情況下，都會自己去制止。

屋崙警員穆倫斯，屋崙華埠商會主席陳錫澎和華埠義工巡邏隊，13日在華埠拜訪商家，發...
屋崙警員穆倫斯，屋崙華埠商會主席陳錫澎和華埠義工巡邏隊，13日在華埠拜訪商家，發放100多個空氣喇叭。（記者劉先進 ／攝影）

警方：保證見警率，促進華埠安全

穆倫斯表示，很欣喜看到義工巡邏，保護家園。針對亞裔頻繁被攻擊的情況，他說，保護華埠安全一直是警局優選事項之一。目前華埠有一個雙語聯絡警員符美（Mae Phu），還有一個專職警員巡邏，警局會根據現場治安情況調配人手，「警局畫分的一個區域內，可能有7個警員。如果有需要，也從其他區域調配人過來，這些警官會穿過華埠。總之，需要保證街頭的見警率，保持警方的存在和威懾。」

陳錫澎表示，義工在巡邏中發現空氣喇叭作為警報器效果很好，所以決定再發送一批給商戶。另外也發出訊息，華埠商業和經濟正在重新啟動。5月15日前後，華埠商會還會舉行大型活動，紀念亞太裔文化傳統月（Asian Heritage Month），也紀念排華法案過去近140年，同時呼籲更多人關注亞裔商業被疫情和仇恨犯罪雙重打擊，鼓勵更多人到全國各地亞裔消費，支持亞裔渡過困境。

屋崙-阿拉米達縣競技場管理局前不久贏得對金州勇士的訴訟勝利，勇士被判需支付翻新甲骨文球場的債務，將有1000萬資金轉交給市府。市議會13日全票通過決議，這1000萬將用於恢復市內關鍵服務，包括關閉的消防站、停火行動和步行巡警。

穆倫斯表示，還不清楚如何利用相關資金恢復警局服務。

陳錫澎表示，此前警局削減的預算是2500萬， 而新增的1000萬資金如何使用沒有確定，但面臨僧多粥少的情況。消防局、警局多個項目需要花錢，希望和市府、警局溝通，利用這筆資金增加華埠警力，保護社區安全。

華埠 亞裔 屋崙

上一則

乘車、送餐需求回升 Uber大舉招聘司機

下一則

疫悸未消…灣區民調：半數認為辦公室仍很危險

延伸閱讀

屋崙警員義工華埠發空氣喇叭 商戶讚治安好轉

屋崙警員義工華埠發空氣喇叭 商戶讚治安好轉
「仇亞線索」獎金奏效 舊金山華人二手車搶案 嫌犯落網奧迪找回

「仇亞線索」獎金奏效 舊金山華人二手車搶案 嫌犯落網奧迪找回

50團體遊行反仇恨亞裔 波士頓、昆西等地同聲抗議

50團體遊行反仇恨亞裔 波士頓、昆西等地同聲抗議
華埠新增接種站 可免預約

華埠新增接種站 可免預約
紐約華埠殺兄男子自首時 手提沾血利刃

紐約華埠殺兄男子自首時 手提沾血利刃

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

2021-04-07 02:18
嬌生疫苗出包供應量銳減，加州下周疫苗供應量將因此減少。（美聯社）

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

2021-04-09 01:16
CDC調查美國新冠死亡首例，尚無定論。(取自CDC官網)

美新冠死亡首例恐非聖荷西婦人 衛生官員：可能更早

2021-04-09 11:19
圖中畫紅圈的車輛，7日在屋崙搶劫6起，警方一度出動直升機搜捕。（市民供圖）

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

2021-04-08 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見