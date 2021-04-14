警員穆倫斯偕陳錫澎、義工巡邏隊 華埠發空氣喇叭

屋崙警員穆倫斯（中），屋崙華埠商會主席陳錫澎（右）和華埠義工巡邏隊，13日在華埠拜訪商家，發放100多個空氣喇叭。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 警員穆倫斯（Daniel Mullens）、屋崙華埠 商會主席陳錫澎和華埠義工巡邏隊，13日在華埠拜訪商家，發放100多個空氣喇叭（air horn）作警報器用。華埠金寶石餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）說，自從巡邏隊步行後，華埠治安明顯好轉，一些罪案大幅下降。而陳錫澎表示，市府新增1000萬基金，希望經過溝通，部分撥款增加警力到華埠。

太平洋建築公司（Pacific General Construction）總裁唐光儀（Ray Tong）捐贈一批空氣喇叭，華埠商會也籌款購買一些。穆倫斯、陳錫澎和華埠義工走街串巷，向商戶問好，除了免費贈送空氣喇叭，還送了仇恨犯罪報警資料，口哨等。希望商戶發現異常情況，迅速吹哨和按響空氣喇叭，一方面震懾賊人，引起周邊市民注意。義工聽到聲音，也會衝過來現場干預。

警員穆倫斯（右）、華埠商會主席陳錫澎（中）正在華埠商戶（左）溝通。（記者劉先進 ／攝影）

商戶：罪案下降，華埠治安好轉

傅宏基的店鋪此前曾四次遭遇劫匪入室搶劫顧客手中零錢、迅速逃離現場的案件，其中兩次，店員認出劫匪模樣，大聲驅趕他離開。傅宏基表示，自從義工巡邏後，華埠治安明顯變好，類似進入店鋪盜竊或搶劫的案件減少很多。義工如今來發放空氣喇叭，讓人溫暖。不過，店鋪還是有一些瑣碎的事件發生。有一些遊民會忽然衝入店內，抓起裝滿白糖的調味瓶，往自己手中的杯子倒。懷疑這些人吸毒之後喉嚨乾癢，所以想吃點糖克服。一般這種情況下，都會自己去制止。

屋崙警員穆倫斯，屋崙華埠商會主席陳錫澎和華埠義工巡邏隊，13日在華埠拜訪商家，發放100多個空氣喇叭。（記者劉先進 ／攝影）

警方：保證見警率，促進華埠安全

穆倫斯表示，很欣喜看到義工巡邏，保護家園。針對亞裔 頻繁被攻擊的情況，他說，保護華埠安全一直是警局優選事項之一。目前華埠有一個雙語聯絡警員符美（Mae Phu），還有一個專職警員巡邏，警局會根據現場治安情況調配人手，「警局畫分的一個區域內，可能有7個警員。如果有需要，也從其他區域調配人過來，這些警官會穿過華埠。總之，需要保證街頭的見警率，保持警方的存在和威懾。」

陳錫澎表示，義工在巡邏中發現空氣喇叭作為警報器效果很好，所以決定再發送一批給商戶。另外也發出訊息，華埠商業和經濟正在重新啟動。5月15日前後，華埠商會還會舉行大型活動，紀念亞太裔文化傳統月（Asian Heritage Month），也紀念排華法案過去近140年，同時呼籲更多人關注亞裔商業被疫情和仇恨犯罪雙重打擊，鼓勵更多人到全國各地亞裔消費，支持亞裔渡過困境。

屋崙-阿拉米達縣競技場管理局前不久贏得對金州勇士的訴訟勝利，勇士被判需支付翻新甲骨文球場的債務，將有1000萬資金轉交給市府。市議會13日全票通過決議，這1000萬將用於恢復市內關鍵服務，包括關閉的消防站、停火行動和步行巡警。

穆倫斯表示，還不清楚如何利用相關資金恢復警局服務。

陳錫澎表示，此前警局削減的預算是2500萬， 而新增的1000萬資金如何使用沒有確定，但面臨僧多粥少的情況。消防局、警局多個項目需要花錢，希望和市府、警局溝通，利用這筆資金增加華埠警力，保護社區安全。