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「台灣文化節」今年改網路舉行 5．8直播

記者李榮／灣區報導
「台灣文化節」已由台美人第二代接手，更貼近年輕人與主流的喜好。（台灣文化節提供）
「台灣文化節」已由台美人第二代接手，更貼近年輕人與主流的喜好。（台灣文化節提供）

加州台灣同鄉聯合會20年來每年都在灣區舉辦「台灣文化節」，固定在舊金山的地標「聯合廣場」舉行，也是北加州最重要的台灣文化推廣活動之一，並將台灣推進主流社會。早期由台僑為主要推手的台灣文化節，近年來由台美公民聯盟、優秀的台美第二代加入，每年內容都在求新求變，更貼近年輕人與主流的需求，現場參觀人數約有1萬人。今年雖然疫情依然持續，但還是將於網路上舉行，預計在5月8日（周六）直播，宣揚台灣優質文化，並提升台灣在美國的能見度。

主辦單位介紹，2019年起北加州台灣同鄉聯合會將活動正式傳承給台美人第二代的台美公民聯盟—專業台美人舊金山灣區分會來主辦台灣文化節。為迎合時代的變化，將活動著重在介紹台灣的文化背景、歷史、地理、科技進展，並且加深美國主流社會人士及國際觀光客對台灣的認識，近一步提升台灣在國際上的知名度和地位。在文化節中介紹台灣獨一無二的觀光景點，並且展現第二代台美人的才華演藝，以及大家都喜愛的傳统美食。

台美公民聯盟指出，活動當日將播放TAP-SF所創作的文化環島短片「Taiwan Soul」以及台灣美食介紹，推薦包括微熱山丘、金車噶瑪蘭威士忌酒廠，以及日月潭、饒河夜市、綠川水岸景觀步道、彩虹眷村等景點。另外，還會分享新瓦屋客家文化保存區、橋頭糖廠、九二一地震教育園區、臻味茶苑等特色地點。

另外，當日也安排藝術與樂器展示，以及音樂表演。希望透過文化及藝術上的呈現，讓更多人了解台灣、喜歡台灣，進一步在疫情結束之後，到台灣遊玩。

「台灣文化節」活動時間2021年5月8日(周六)10時至下午4時。地點：網路直播(Online Broadcast)Youtube: https://youtu.be/W5aaKopCrc4。Facebook: https://www.facebook.com/events/462970348461211/

「台灣文化節」每年都在舊金山聯合廣場舉辦，今年將繼續在網路舉行。（本報檔案照片）
「台灣文化節」每年都在舊金山聯合廣場舉辦，今年將繼續在網路舉行。（本報檔案照片）

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