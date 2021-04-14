灣區拋新計畫 四年安置75%無家可歸者

邱信福、查維茲等表示，將會投入資源解決灣區的無家可歸的住房問題。（記者陳程威／翻攝）

灣區 民選官員、住房專家和社會活動家13日聯合舉行記者會，宣布將成立一個跨地區的「區域影響委員會」（Regional Impact Council），計畫在2024年為灣區75%的缺乏庇護 所的無家可歸人士提供住房。這一委員會將由全國各地召集相關專家，成員包括灣區9縣的地方民選官員、活動家和企業。

長久以來，缺乏可負擔住宅以及無家可歸者問題一直是困擾灣區的緊迫議題。聯邦「住房和都市發展部」（Department of Housing and Urban Development）的數據顯示，僅在2019年，灣區9個縣有超過3.5萬名居民生活在不適宜人類居住的戶外，此外還有眾多依靠每兩周的薪水支票生活、隨時面臨著無家可歸風險的人們。同時，根據非政府組織「聯合之路」（United Way）的數據，新冠疫情 加劇了無家可歸者面臨的問題。根據CDC的報導，由於許多無家可歸者同時是年長者且擁有基礎疾病，因此在疫情下更顯脆弱。

這一地區行動計劃最初將會幫助收入極低人士，同時以種族正義為中心。該計畫將會採取一種新的、綜合的方法來規劃和分配資源。同時向目前沒有庇護所的無家可歸人士提供臨時住房和穩定住房，並提出一系列靈活的永久性住房選擇。這就提供租金補貼、財政援助和法律服務等。同時這一計畫也要求問責制，以確保縮減在住房方面的種族差異，優先為面臨到無家可歸衝擊的非裔、原住民和有色人種（Black, Indigenous, People of Color）族群提供資金干預，並實施基於公平的原則的社區援助項目。

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，在新冠疫情之前，無家可歸便已是困擾整個灣區的全面性的危機。她表示，聖縣曾在2016年推出了總預算高達9.5億元的住房計畫，其中絕大部分是可負擔住房。但她說，解決遊民問題需要跨區域整合資源，為整個灣區有需要的民眾提供住房機會。「一個以預防和公平為重點的區域性方法對於解決無家可歸問題至關重要，並確保我們所有人都能夠擁有一個安全、穩定的住所。」

代表舊金山的州眾議員邱信福（David Chu）表示，社會有道德的責任與義務去解決困擾灣區多年的無家可歸難題，同時必須提出地區性的解決方案。他表示，這必須是一個配套的解決問題的方案，其中也包含了種族、移民以及對於新移民的語言幫助等等。